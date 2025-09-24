矯正機關「鐵窗牌」商品10月齊聚台南 鄭銘謙邀民眾連假逗陣參與

法務部矯正署將於10月23日至25日連假期間，結合當地更生保護會，在台南市「大台南會展中心」舉辦「教化藝文及技訓作業聯合展售會」，展售熱銷的鐵窗牌手工蛋捲。（記者王定傳攝、法務部提供）

2025/09/24 17:28

〔記者王定傳、吳昇儒／台北報導〕法務部矯正署將於10月23日至25日連假期間，結合當地更生保護會，在台南市「大台南會展中心」舉辦「教化藝文及技訓作業聯合展售會」，共設置49個攤位，展售熱銷的「鐵窗牌」手工蛋捲等431項全國矯正機關收容人手作自營商品；法務部長鄭銘謙今表示，專業教化、藝文及作業職訓課程，助收容人靜心改變，是法務部柔性司法的具體展現，邀各界共同參與，支持收容人重新復歸社會、走回正途。

鄭銘謙、法務部次長徐錫祥、黃世杰、矯正署長林憲銘、台南監獄典獄長邱泰民今與媒體進行茶敘；鄭銘謙表示，這次聯展精神標語「藝載薪傳．旭力重生」，代表矯正教化工作誨人不倦，讓曾經犯錯的收容人旭日東昇，準備重生的重要意義。

鄭銘謙並表示，比起商品銷量，背後更重要的是透過監所的作業及職訓，賦予收容人一技之長，重新回歸社會正常生活的能力，未來不再犯罪、重蹈覆轍；他並特別指示林憲銘，不僅要讓外界對親民的價格很有感，更要讓收容人蛻變的成果，能被社會親眼看見、親身體會與親口品嘗。

林憲銘則表示，希望透過此活動提升社會對矯正工作的認知、增強收容人自信心以及為收容人未來就業創造機會，促進順利回歸社會。

邱泰民則介紹，這次聯展共設置49個攤位，分為「展售區內展示區」，「展售區」匯集全國矯正機關431項精品，桃園監獄的黃金泡菜、屏東監獄甘醇醬油、明德外役監獄生鮮土雞、台南監獄手工蛋捲等，展現收容人學習技能與重建自信的成果。

室內「展示區」展示245件作品，包含台中監獄古琴製作、台北監獄觀音心經製作、台南第二監獄稻藝官將首編製等，呈現受刑人在監期間學習的成果，開幕典禮並邀請紫羅蘭樂團、衛福部台南教養院韻律表演社分別進行開幕表演與公益表演。

矯正署長林憲銘。（法務部提供）

台南監獄典獄長邱泰民。（法務部提供）

法務部長鄭銘謙。（記者王定傳攝）

