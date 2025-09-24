美善台江健身俱樂部5周年 長輩見證運動帶來健康奇蹟

美善台江健身俱樂部專為銀髮族及身心障礙朋友提供專業體適能服務，今天舉行5周年茶會，與公益夥伴們齊聚一堂。（美善基金會提供）

2025/09/24 17:19

〔記者蔡文居／台南報導〕由美善基金會成立的「美善台江健身俱樂部」，自成立以來，專為銀髮族及身心障礙朋友提供專業體適能服務，今天特別舉行5周年茶會，與公益夥伴們齊聚一堂，公布至今累計服務達3萬3789人次，並邀請台南市60歲以上長者一同參與，見證運動帶來的健康奇蹟。

今天茶會，美善透過天使牆揭幕儀式及天主教祝聖儀式，感謝長期支持的友好單位，並期許未來繼續以專業服務支持與陪伴長輩們。年近八旬的小椿阿嬤也出席分享自身的改變歷程。她因多年工作導致關節變形、夜間疼痛難眠，醫生曾建議開刀治療，但擔心術後行動不便，決定透過運動來改善。

她說，雖嘗試多家私人運動教室卻無法持續，直到來到美善台江健身俱樂部，一待就是2年多。現在每天都期待來運動，不僅疼痛減輕，連爬山都變得更有力氣，看見自己變健康，真的很開心。

美善基金會創辦人吳道遠神父則感謝自開辦以來，慈揚社福基金會與力伽實業公司在營運經費與運動器材上的公益捐贈；衛福部國健署及南市衛生局投入3年共計100萬元的補助經費；還有「玉山銀行受託菩月樂齡公益信託」今年補助100萬進行俱樂部場館空間擴充與硬體設備整修。另外，蘇天財文教基金會也捐助近百萬元挹注課程發展推廣經費。

美善執行長黃錦鳳說，這5年來，美善陪伴100多位長輩一步一步變得更健康、更有自信。感謝各界資源的支持，讓台江健身俱樂部不僅是一個運動空間，更成為長輩們安心交流、互相打氣的第2個家。

