    首頁　>　生活

    樺加沙颱風》全國17死17失聯 花蓮光復鄉失聯者大幅下降原因曝

    中央災害應變中心今天下午舉行第11次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/24 17:08

    〔記者陸運鋒／新北報導〕樺加沙颱風襲台造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，光復鄉災情慘重，中央災害應變中心今天下午舉行第11次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持，據統計，截至今天下午4時，颱風已造成全國17死、17失聯、32傷，死亡、失聯者集中在光復鄉。

    至於失聯人數為何從原本100多人大幅下降？中央災害應變中心指出，因花蓮消防局每接獲1通失聯報案，就增加1人，因此會有重複計算情況，所以尋獲或聯繫上失聯者後，就會減少重複計算的失聯者。

    中央災害應變中心統計，總災情635件，包括路樹倒塌、道路、隧道、橋梁、土石、民生、基礎設施等，曾停電1萬5315戶、待修復95戶，停水4378戶，市話中斷1342戶、待修復150戶，行動電話基地台受損36座、待修復20座，累計疏散撤離8395人，共開設17處收容處所，收容1027人。

    中央災害應變中心指出，依據最新氣象資料，花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖雨量估計，颱風及其外圍環流影響期間，4天（22日至25日）累積雨量約700-800毫米。

    馬太鞍溪堰塞湖紀要部分，23日1430水位計監測高程開始呈現下降趨勢，1420~1530水位高程下降33公尺，1530第一波洪峰抵達，沖毀馬太鞍溪橋，1630第二波洪峰抵達，依下游洪水狀況評估累積流出約6000萬噸以上湖水，壩體溢流口下切80公尺、高程 1060公尺、蓄水面積約50公頃、蓄水量2300萬噸。

    此外，花蓮縣消防局出動67輛、救護車20輛及180人救災，而雙北市、台東縣、屏東縣、宜蘭縣、台中市及消防署特種搜救隊溢出動，而國軍待命兵力2萬7867人，車輛機具42類3853輛，均已完成整備，可依令執行救援任務，另國軍四作戰區派遣馬太鞍溪災害復原兵力340人，車輛機具2類37輛，均完成整備抵達花蓮縣光復鄉。

    馬太鞍溪流域水位監測。（記者陸運鋒翻攝）

    相關新聞
    生活今日熱門
