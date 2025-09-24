為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮光復1女6男受困 空勤直升機吊掛救出

    花蓮縣消防局接獲有1女6男受困馬太鞍溪附近，由於現場難以接近轉報空勤總隊，空勤總隊第三大隊第一隊指出，經直升機前往吊掛已順利救出。（空勤一大三提供）

    2025/09/24 16:59

    〔記者王錦義／花蓮報導〕強颱樺加沙外圍環流帶來豪雨，花蓮縣馬太鞍堰塞湖23日下午潰流，強勁水流沖毀馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，花蓮縣消防局接獲有1女6男受困馬太鞍溪附近，由於現場難以接近轉報空勤總隊，空勤總隊第三大隊第一隊指出，經直升機前往吊掛已順利救出，其中一傷者身體虛弱轉送醫院。

    空勤總隊第三大隊第一隊指出，原本獲報是民宿6人、砂石場3人，因為現場混亂，可能砂石場的3人逃到民宿，合計6人，另1人為女性，是在旁邊的屋頂發現，身體虛弱，全數吊掛到南邊的大農大富，交由消防人員，因女性身體虛弱，有用毯子保暖，並由人員背她下飛機送醫。

    依據花蓮消防局大隊轉報，砂石場3人受困，綠野森林民宿6人受困，兩處相距200公尺，因水未退去，消防局申請直升機吊掛，高度吊掛約113至116公尺。

