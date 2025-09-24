屏縣長治鄉立圖書館啟用 濃濃客家風情

長治鄉公所今天舉辦「時光長治書香再起」鄉立圖書館啟用典禮。（圖由長治鄉公所提供）

2025/09/24 16:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長治鄉立圖書館在行政院客家委員會補助經費大力支持下，經歷整修後，今（24）日以全新面貌正式啟用，煥然一新的空間不但變得更明亮舒適，也融入濃濃的客家風情，成為鄉親們親近閱讀、親近文化的新家。

長治鄉長吳亮慶表示，圖書館不只是借書的地方，更像是一座溫暖的文化客廳，陪伴大家學習、交流，也傳遞著在地的故事與情感。這次整建除了翻新老舊設施、優化動線、新購基本書櫃、增設閱覽室桌椅、視聽教室電腦等設備外，更增加2台最新型圖書殺菌消毒機、超大螢幕廣告機及字幕機等先進設備，更特別設計充滿客庄意象的角落，讓鄉親每一次踏入館內，都像回到熟悉的家，提供最舒適及最優質的閱讀空間環境。

長治鄉公所表示，未來圖書館將舉辦客語說故事時間、客家主題書展、文化講座及在地藝文展演等活動，讓鄉親在書香中，輕輕鬆鬆親近客語，感受文化的美好，一起實踐「讀冊看書，也讀客語」的理念。

客家委員會長期關心在地文化空間的發展，期盼透過補助支持，讓圖書館不只是翻新環境，更能承擔傳承母語與文化的使命；長治鄉立圖書館改建工程案，2019年由長治鄉公所提案，獲客委會補助，前棟維持原有2層樓水洗石構面，內部進行耐震補強，後面增建地上3層建築物，整體內外觀設計結合客家意象，以新、舊融合概念為主軸，成為長治鄉新地標。

有長治鄉民今天走進嶄新的圖書館後直呼「這是客家文化在長治持續深耕的一道亮光！」。長治鄉公所邀請鄉民日後踴躍使用圖書館 。

長治鄉立圖書館煥然一新，空間明亮舒適，鄉長吳亮慶歡迎鄉親多加利用。（圖由長治鄉公所提供）

長治鄉立圖書館重啟，鄉親開心慶祝。（圖由長治鄉公所提供）

長治鄉立圖書館整修後啟用，小朋友也相當開心。（圖由長治鄉公所提供）

