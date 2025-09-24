為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    偉大母愛！光復8旬婦撥開兒手遭洪水吞噬 男泣訴：媽媽為了救我

    成功躲過水患的吳姓男子相當內疚，泣訴「媽媽應該是不想讓我一起被淹死！」護兒之心的偉大母愛，令旁人聞訊動容。（記者王峻祺攝）

    成功躲過水患的吳姓男子相當內疚，泣訴「媽媽應該是不想讓我一起被淹死！」護兒之心的偉大母愛，令旁人聞訊動容。（記者王峻祺攝）

    2025/09/24 17:06

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流、造成14人死亡，目前有3名罹難者送至瑞穗生命園區，其中1名84歲老婦人住在佛祖街，當下水十分湍急，被兒子拉著手逃生，疑似水淹至口鼻、不顧兒喊「媽媽抓緊我」，仍在關鍵時刻撥開手助兒子逃生，自己則遭洪水吞噬。成功躲過水患的吳姓男子相當內疚，今天泣訴「媽媽應該是不想讓我一起被淹死！」護兒之心的偉大母愛，令旁人聞訊動容。

    吳姓男子氣憤地說，事發前根本就沒人通知他們撤離，害他家破人亡，見水湧入家裡，來不及關門擋水，就已經淹到腰間，當下慌忙拉著媽媽逃難，未料一轉身水就淹到口鼻，緊急大喊「媽媽抓緊我」，但媽媽竟把他的手撥開。

    吳男回想，媽媽可能是見水湍急，不想讓他一起被淹死，才會撥開手，隨即遭淹沒，找不到媽媽後，只能繼續往屋頂爬等待救援，想到媽媽過去為了照顧孩子吃很多苦，現在又犧牲自己救我，感到非常難過。

    據了解，14名罹難者中，家住敦厚路3人、中學街2人、中正路一段3人、佛祖街5人、仁愛路1人，因市區交通仍因泥濘及淹水受阻，目前僅3具遺體送至瑞穗生命園區。

    現場除有花蓮地檢署檢察官等人到場勘驗，基隆、宜蘭及台北地檢署也支援人力陸續到場，業者則已放置大量冰櫃待命。罹難者家屬抵達確認身分與報驗，因證件遭淹沒遺失，警方協助採集口腔黏膜進行遺體與家屬DNA關係確認。

    遭洪災的罹難者陸續運抵瑞穗生命園區冰存待相驗。（記者王峻祺攝）

    遭洪災的罹難者陸續運抵瑞穗生命園區冰存待相驗。（記者王峻祺攝）

