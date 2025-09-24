花蓮光復遭洪災重創 農藝女孩︰多數老人因地方照服員獲救

受到樺加沙颱風過境影響，位於花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖，昨（23）日下午發生溢流，大量泥水沖刷至下游光復鄉，造成當地嚴重災情。（記者羅沛德攝）

2025/09/24 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕受到樺加沙颱風過境影響，位於花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖，昨（23）日下午發生溢流，大量泥水沖刷至下游光復鄉，造成當地嚴重災情，且根據救難人員透露，罹難者多為住在1樓的長輩。對此，臉書粉專「農藝女孩看世界」透露，當地很多長輩是在第一時間，獲得地方照服員協助避難，這才大幅減少傷亡。

花蓮馬太鞍溪上游在今年7月底形成堰塞湖，因樺加沙颱風外圍環流帶來的豪大雨，23日下午發生溢流，洪水夾帶淤泥重創下游光復鄉，據中央災害應變中心統計，截至今天下午4點，已有17死亡、32傷，另有17人失聯。此外，進行搜救工作的救難人員透露，罹難者大多是住在市區佛祖街、敦厚路的1樓長輩，恐因大水來的突然而逃生不及。

「農藝女孩看世界」分享，有東部鄉親回報，這次花蓮很多老人，是被「地方長照服務據點」救起來，不少照服員在第一波淹水來襲前，就迅速跑去通知自己平常照顧的阿公阿嬤，請他們儘快前往安全地點避難，「但很遺憾的還是有些老人家來不及逃生，就淹在1樓往生，鄉下如果完全沒有長照服務站，這次的傷亡恐怕更多人。」

據了解，馬太鞍溪堰塞湖23日下午2點50分溢流前，中央政府已9度通報花蓮縣政府，要求儘速執行疏散撤離，林保署更在22日上午7點發布紅色警戒，而花蓮縣政府則於同日發佈新聞聲稱「已經撤離完畢」。然而，花蓮縣長徐榛蔚今（24）日下午探望罹難者家屬，被家屬怒斥重災區佛祖街一帶並未收到任何單位的撤離通知，導致親人不幸罹難。

