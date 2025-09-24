慈濟啟動花蓮光復勘災 證嚴法師關注食物、衣物補給

針對花蓮堰塞湖溢流重創災情，慈濟派志工依實際居住且受災對象，深入災區進行勘災後，包含關懷行動或後續清掃。（慈濟基金會提供）

2025/09/24 16:42

〔記者吳柏軒／台北報導〕樺加沙颱風帶來雨量，引發花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖在昨日溢流，造成光復鄉等地嚴重災情，慈濟今（24日）上午在靜思精舍召開災害應變中心會報，慈濟證嚴法師要求慈濟投入人力、物力與醫療支援，相關職工與志工已前往重災區勘災與關懷。

證嚴法師指出：「在路通及安全的狀況下，只要能走得到，就要去了解鄉親的需求」，並提及，針對受災民眾最重要是食用物資補給，相關的換洗衣物也要匯整備用，讓在收容中心民眾有較理想的生活物資使用。

請繼續往下閱讀...

慈濟花蓮區應變中心副召集人莊文富提及，將派志工依實際居住且受災對象，逐一了解狀況，包含關懷行動或後續清掃，深入災區進行勘災後，將立即討論與規劃行動。

慈濟基金會執行長顏博文也立即驅車前往光復災區勘災，他提及，目前慈濟先進行勘災及針對有急難關懷需求的受災戶進行物資等慰問與發放，在整體勘災結束後，即會啟動志工動員協助整理家園的行動。

此外，慈濟醫療體系也動員投入災區醫療義診關懷，包括：花蓮慈濟醫院、玉里慈濟醫院、慈濟東區人醫會等醫護，即有來自10個單位、21名護理師報名義診團，更有包括感染、內外科及中醫等醫師參與受災民眾醫療關懷。

慈濟基金會指出，在樺加沙颱風發佈陸警及可能造成花蓮堰塞湖溢流災情時，就立即動員志工提供麵包、飲用水及福慧床、福慧隔屏、環保碗筷等生活物資與設備，關懷被公部門安置的溢流警示區民眾的生活。同時，靜思精舍今日也打包2千份安心祝福禮，包含蔬菜香積飯、紫蘇蘇打餅、海苔素香鬆、無糖五穀粉、海帶芽冬粉等，關懷受災民眾。

慈濟今日也發出協助災區的清掃動員令，動員清掃志工，集合地點為台鐵光復火車站門口。參與清掃的民眾請自備防滑雨鞋，帽子、袖套、遮陽眼鏡等防曬用品，補充水份之飲用水、環保餐具及點心或能量補給品基本乾糧。

慈濟基金會指出，在樺加沙颱風發佈陸警，政府提早安置花蓮堰塞湖溢流示警區民眾時，就立即動員志工提供麵包、飲用水及福慧床、福慧隔屏、環保碗筷等生活物資與設備。（慈濟基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法