    人生第一次！銀髮族走台步 大秀時尚感

    張麗善也穿著林國基設計時裝走台步。（記者李文德攝）

    張麗善也穿著林國基設計時裝走台步。（記者李文德攝）

    2025/09/24 16:40

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣65歲以上人口超過21％，已是超高齡社會，為促進長者們心靈健康，縣府今（24日）在麥寮社教園區舉辦銀齡時尚走秀活動，邀請時尚大師林國基教導40名長者美姿美儀，並穿上精心設計的時裝走台步。面對全場歡呼聲不斷，不少長輩展開笑容大方走出自信的步伐。

    社會處長林文志表示，雲林縣已是全國第5老縣市，為促進長者們身心健康，因此舉辦時尚穿搭走秀活動，邀請林國基昨（23）日親自教導40名長者美姿美儀、台步走位、美感造型等指導，經過1天課程，今天讓長輩穿上各種風格的服飾走台步。

    活動一開始由雲林縣長張麗善與林文志、林國基等人穿著時尚服裝走入會場，緊接著40名長者依序走入「伸展台」上有的駕馭異國風服裝，還有的穿著牛仔風、復古風等服飾，讓一旁觀看的長者們紛紛鼓掌、稱讚。不少長輩說，人生第一次穿上時裝走台步，聽到同伴的歡呼聲後，自信感油然而生。

    林國基表示，走秀報名相當踴躍，長者們樂於穿著親手設計的服飾，有的還會互換髮飾、胸針等，為服裝畫龍點睛，長輩們彷彿又年輕了。

    張麗善表示，今年起提出雲林縣愛老總綱領10大面向，此次的走秀「衣」、「樂」、「學」等面向，希望跳脫長輩暗暗單調穿搭，提倡因應四季變換，找出適合自己的穿搭時尚。

    社會處表示，此活動更有影響力科技特別捐贈滴雞精300份，希望表達對長者健康的關懷與祝福，讓長輩們感受到社會各界的溫暖支持。

    長者邁開自信的步伐，穿著時尚的服裝走台步。（記者李文德攝）

    長者邁開自信的步伐，穿著時尚的服裝走台步。（記者李文德攝）

    長者邁開自信的步伐，穿著時尚的服裝走台步。（記者李文德攝）

    長者邁開自信的步伐，穿著時尚的服裝走台步。（記者李文德攝）

