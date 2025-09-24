為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明天氣轉晴！週末東部再有雨 氣象署揭可能雨勢

    9/24雨量分布。（圖由中央氣象署提供）

    9/24雨量分布。（圖由中央氣象署提供）

    2025/09/24 16:34

    〔記者林志怡／台北報導〕樺加沙颱風持續遠離，並預計於今晚登陸中國廣東沿海，對台影響減弱，中央氣象署表示，明日水氣將迅速減少，各地多雲到晴，但東半部地區等仍有零星降雨，週五、週六水氣稍有增多，但整體雨量不會太多，週日起再度受到太平洋高壓西伸影響，雨勢也將再度趨緩。

    中央氣象署預報員林定宜說明，樺加沙颱風已從強烈颱風減弱至中度颱風上限，位於港澳與雷州半島之間的廣東西側沿海，預計晚間登陸，強度也將迅速減弱；目前位於菲律賓東方海面的輕度颱風博羅依，未來預計通過菲律賓中部區域，抵達南海並進入越南地區。

    林定宜指出，明日水氣會明顯減少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有一些局部短暫雷陣雨，但南部、恆春半島仍有長浪發生。

    週五、週六東半部水氣增多，因此基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有不定時的局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，但整體雨量不會太多。

    林定宜也指出，週日至下週三受太平洋高壓西伸影響，各地大多多雲到晴，東半部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區注意午後雷陣雨，另週五至下週一基隆北海岸、東半部、綠島蘭嶼、恆春半島有長浪發生。

    此外，雖北方有高壓系統發展，但林定宜表示，短時間內還不會影響台灣，各地未來1週高溫仍會維持在30餘度左右，沒有下降跡象，且接下來仍有機會再有颱風生成，但數量會逐漸減少。

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    25日高溫資訊。（圖由中央氣象署提供）

    25日高溫資訊。（圖由中央氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播