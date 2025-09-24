明天氣轉晴！週末東部再有雨 氣象署揭可能雨勢

9/24雨量分布。（圖由中央氣象署提供）

2025/09/24 16:34

〔記者林志怡／台北報導〕樺加沙颱風持續遠離，並預計於今晚登陸中國廣東沿海，對台影響減弱，中央氣象署表示，明日水氣將迅速減少，各地多雲到晴，但東半部地區等仍有零星降雨，週五、週六水氣稍有增多，但整體雨量不會太多，週日起再度受到太平洋高壓西伸影響，雨勢也將再度趨緩。

中央氣象署預報員林定宜說明，樺加沙颱風已從強烈颱風減弱至中度颱風上限，位於港澳與雷州半島之間的廣東西側沿海，預計晚間登陸，強度也將迅速減弱；目前位於菲律賓東方海面的輕度颱風博羅依，未來預計通過菲律賓中部區域，抵達南海並進入越南地區。

請繼續往下閱讀...

林定宜指出，明日水氣會明顯減少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有一些局部短暫雷陣雨，但南部、恆春半島仍有長浪發生。

週五、週六東半部水氣增多，因此基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有不定時的局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，但整體雨量不會太多。

林定宜也指出，週日至下週三受太平洋高壓西伸影響，各地大多多雲到晴，東半部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區注意午後雷陣雨，另週五至下週一基隆北海岸、東半部、綠島蘭嶼、恆春半島有長浪發生。

此外，雖北方有高壓系統發展，但林定宜表示，短時間內還不會影響台灣，各地未來1週高溫仍會維持在30餘度左右，沒有下降跡象，且接下來仍有機會再有颱風生成，但數量會逐漸減少。

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

25日高溫資訊。（圖由中央氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法