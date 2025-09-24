花蓮洪災增至17死17人失聯 光是「這條街」就發現近1/3罹難者！

光復鄉遭洪水淹沒，24日積水漸退，滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

2025/09/24 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）發生溢流，洪水淹沒下游的光復鄉，災情慘重。最新消息指出，罹難人數增加1人，來到17死，其中以「佛祖街」發現最多死者，佔這次罹難人數近三分之一。另外有32人受傷，尚有17人失聯。

受到樺加沙外圍環流影響，花蓮降下超大豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖提前溢流，夾雜大量泥沙的洪水沖斷馬太鞍溪橋，重創萬榮、鳳林及光復鄉等地，其中以光復鄉為重災區，這次發現的死傷者幾乎集中在該地。據了解，中央9月21日起已9度通報花蓮縣政府，消防署也通報花蓮縣府10次，要求儘速執行疏散撤離，但仍發生憾事。而這尋獲的罹難者，全位於中央劃設的強制疏散撤離範圍內，但花蓮應變中心在溢流後才緊急改為一級開設，為時已晚。

回顧昨日災情發生時間序，下午2點50分左右馬太鞍溪堰塞湖溢堤，洪水和土石沖瀉而下；下午3點08分，第一波洪峰抵達；下午3點30分，馬太鞍溪橋被洪水沖斷成數截；下午4點，洪水灌入光復鄉市區；下午4點30分，第二波溢流，進一步加劇災情。

據中央災害應變中心今日下午4點最新統計，又發現新的死者，罹難人數從原本的14人增加至17人，最慘重的地點為「佛祖街」，光是這條街上就至少發現5名死者。另外有32人受傷，失聯人數尚有17人。

