為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮洪災增至17死17人失聯 光是「這條街」就發現近1/3罹難者！

    光復鄉遭洪水淹沒，24日積水漸退，滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

    光復鄉遭洪水淹沒，24日積水漸退，滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

    2025/09/24 17:17

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）發生溢流，洪水淹沒下游的光復鄉，災情慘重。最新消息指出，罹難人數增加1人，來到17死，其中以「佛祖街」發現最多死者，佔這次罹難人數近三分之一。另外有32人受傷，尚有17人失聯。

    受到樺加沙外圍環流影響，花蓮降下超大豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖提前溢流，夾雜大量泥沙的洪水沖斷馬太鞍溪橋，重創萬榮、鳳林及光復鄉等地，其中以光復鄉為重災區，這次發現的死傷者幾乎集中在該地。據了解，中央9月21日起已9度通報花蓮縣政府，消防署也通報花蓮縣府10次，要求儘速執行疏散撤離，但仍發生憾事。而這尋獲的罹難者，全位於中央劃設的強制疏散撤離範圍內，但花蓮應變中心在溢流後才緊急改為一級開設，為時已晚。

    回顧昨日災情發生時間序，下午2點50分左右馬太鞍溪堰塞湖溢堤，洪水和土石沖瀉而下；下午3點08分，第一波洪峰抵達；下午3點30分，馬太鞍溪橋被洪水沖斷成數截；下午4點，洪水灌入光復鄉市區；下午4點30分，第二波溢流，進一步加劇災情。

    據中央災害應變中心今日下午4點最新統計，又發現新的死者，罹難人數從原本的14人增加至17人，最慘重的地點為「佛祖街」，光是這條街上就至少發現5名死者。另外有32人受傷，失聯人數尚有17人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播