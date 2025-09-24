曝國慶晚會神秘嘉賓、焰火亮點 盧秀燕、許淑華捐薪喊：花蓮平安

台中南投攜手打造雙十盛典（記者廖耀東攝）

2025/09/24 16:41

〔記者廖耀東／台中報導〕國慶晚會睽違8年再度回到台中盛大登場，國慶焰火將於南投夜空璀璨綻放，為全國民眾帶來雙重驚喜。台中市長盧秀燕、國慶籌備委員會主任委員暨立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華今（24）日齊聚台中舉辦宣傳記者會，率先揭曉晚會及焰火亮點。

盧秀燕說，台中再次獲選為國慶晚會舉辦城市，是對城市發展與文化能量的肯定，市府將全力以赴，讓晚會成為展現台灣多元與熱情的重要舞台。韓國瑜則指出，今年國慶不僅是全民盛事，更要讓世界看到台灣的活力與創意，活動將融合傳統與創新，帶來耳目一新的體驗。

3人不忘展現愛心，宣布透過立法院及縣市急難救助金共同捐款共計新台幣500萬元，支援花蓮風災重建，盧秀燕、韓國瑜與許淑華也分別捐款一個月薪資所得，拋磚引玉，號召社會各界一同關心災民。

此外，活動驚喜曝光晚會「神秘嘉賓」人選，資深藝人白冰冰將登台演出，結合歌聲與互動橋段，炒熱全場氣氛。許淑華更透露，國慶焰火在貓羅溪畔施放，結合山水景緻打造「山城煙火」盛景。三名首長齊聲邀請全民共襄盛舉，歡慶114年國慶，眾人齊祝福「天佑台灣，花蓮平安」！

藝人白冰冰擔任活動的神秘嘉賓，邀請全國民眾一起來慶祝國家生日快樂！（記者廖耀東攝）

台中南投攜手打造雙十盛典。（記者廖耀東攝）

