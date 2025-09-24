為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化大城新設3陸域風機 環評認定「不應開發」

    環境部今天召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫環境影響說明書」環評大會，認定不應開發。（記者黃宜靜攝）

    環境部今天召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫環境影響說明書」環評大會，認定不應開發。（記者黃宜靜攝）

    2025/09/24 16:28

    〔記者黃宜靜／台北報導〕風機業者擬在彰化縣大城鄉新設3座陸域風機，經環評委員3次專家小組初審會議，專家小組8月14日做出建議「不應開發」決議，今天送環境部環評大會審查。環評委員認為，風機位址鄰近溪口的鳥類棲息地，且開發區域於嚴重地層下陷地區及土壤液化高潛勢區，產生的噪音、振動及臨影對敏感受體有加重影響之虞，認定不應開發。

    環境部今天召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫環境影響說明書」環評大會。開發單位日威綠能股份有限公司規劃於彰化大城南段海堤架設風機，最初提出4處，後修改為設置3座，總裝置容量為12.78百萬瓦（MW），經地下電纜接到大城變電所。

    開發單位會前無更新簡報內容，會中也未進行簡報說明，環委決議維持初審會議結論，當地風機位址鄰近溪口的鳥類棲息地，且開發區域於嚴重地層下陷地區及土壤液化高潛勢區，其產生之噪音、振動及臨影對敏感受體有加重影響之虞等衝擊，認定此案不應開發。

    彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，目前在濁水溪沿岸多河道仍有設置風機的規劃，且為早期免環評開發案，盼經濟部能源署全面檢討，也希望環境部長彭啓明堅持「不支持、不鼓勵」的立場。

    能源署列席說，推動陸域風電有兩大前提，一是沒有在環境敏感區、二是取得地方支持，如此才會支持；至於免環評案會再與環境部討論，民眾上述在濁水溪沿岸者，若未達成前述2項前提，則不核發許可。

