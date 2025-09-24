為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國際電競女神盃S3即起線上報名 鼓勵女性玩家挑戰 總獎金25萬元

    「國際電競女神盃」賽事以女性電競為核心，每隊至少須有3位女性成員參賽。（新北市經發局提供）

    「國際電競女神盃」賽事以女性電競為核心，每隊至少須有3位女性成員參賽。（新北市經發局提供）

    2025/09/24 16:30

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市經濟發展局主辦「國際電競女神盃S3」賽事活動，即日起至11月9日開放免費報名，本屆以熱門手遊《傳說對決》為競技項目，每隊至少須有3位女性成員，總獎金達25萬元，盼藉比賽展現女性在電競領域的無限潛力，促進性別平等，並推動電競產業蓬勃發展。

    「國際電競女神盃」是以女性電競為核心訴求的賽事，打破過去電競選手多以男性為主的刻板印象，打造讓女性玩家能展現個人實力與團隊合作的專屬舞台，藉由多元化的參賽模式，推動性別平等、友善與包容等永續發展目標，進一步擴散全民電競的參與風氣。

    經發局指出，本屆比賽將於11月28日至30日結合「新北耶誕市集」盛大舉行，除了刺激的電競對戰外，現場還規劃ACGE主題演唱會、Cosplay表演、VTuber LIVE演出及電競趣味表演賽，打造電競耶誕嘉年華，相關賽事資訊可至賽事網站（https://www.setn.com/project.aspx?ProjectID=10460）查詢。

    經發局表示，新北市府近年積極推動電競產業發展，去年攜手轄內動畫、漫畫、遊戲、電競相關企業、大專院校及公協會等共同成立「新北電競產業總會」，透過資源整合、異業合作及區域交流，從人才培育、賽事活動及場地建置等3大面向，致力將新北提升為國際級電競賽事示範城市。

    「國際電競女神盃」賽事即日起至11月9日開放報名，每隊至少須有3位女性成員。（新北市經發局提供）

    「國際電競女神盃」賽事即日起至11月9日開放報名，每隊至少須有3位女性成員。（新北市經發局提供）

    
    
