代言推廣台南高爾夫觀光遊程 李多慧必吃3美食

南市觀旅局推動台南高爾夫球運動觀光，邀請李多慧（中）踩線代言。（記者蔡文居攝）

2025/09/24 16:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市觀光旅遊局推動台南高爾夫球運動觀光，今年以「Hole in One!」為主題，結合台南5大高爾夫球場及周邊景點與美食規劃特色遊程，搭配動滋券推廣，瞄準國際市場，邀請韓籍超高人氣啦啦隊女神李多慧踩線代言，希望吸引年輕族群與韓國海外運動愛好者的目光，提升台南國際運動觀光品牌能見度。

南市觀旅局今天舉行記者會，李多慧出席代言，分別走訪南一、嘉南、南寶、台南、斑芝花等台南5座高爾夫球場及周邊景點與美食。她表示，台南的高爾夫球場美到讓她嚇一跳，推薦一定要吃東山鴨頭、喝山東咖啡，還有台南的芒果冰特別好吃。

南市觀旅局長林國華表示，過去台灣打高爾夫球人口約60萬人，近年已增至200萬人，已成為平民化的運動，尤其韓國打高爾夫球費用遠比台灣還要高，如果來台南5天4夜打球兼觀光，絕對值得。

林國華說，今年觀旅局也特別針對國際團客、國旅團客及自由行三大客群，與國內及韓國的旅行社合作推出共10條推薦遊程，涵蓋5天4夜深度高端型行程、4天3夜高質感行程，以及2天1夜「一泊二球」自由行行程，以滿足不同旅客需求。

台南市長黃偉哲表示，台南5座高爾夫球場位於不同行政區，各具獨特性與吸引力。台南冬季氣候宜人，加上價格相對經濟實惠，對於日韓等中短航程的國際客極具吸引力。尤其，韓國再來即將進入冬季，希望透過李多慧的高人氣，帶動更多年輕族群及韓國朋友來台南打球、旅行。

台南市長黃偉哲與李多慧一起示範揮桿，推廣台南高爾夫球運動遊旅。（記者蔡文居攝）

