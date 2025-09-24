昔讚台灣學術自由 頂尖化學家王朝諺離台轉赴香港中文大學

在台灣從事20年研究與教職的王朝諺轉往中國深圳。（中研院提供）

2025/09/24 16:20

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報24日報導，馬來西亞出生的頂尖化學家王朝諺（Tiow-Gan Ong），在台灣從事近20年的研究與教職工作後，已離開台灣落腳中國深圳。王朝諺以開創性的碳分子研究聞名，長期支持台灣開放的學術環境與人才保留。南早的記者未能取得王朝諺回應。

報導說，王朝諺本月任職香港中文大學（深圳）之前，曾任台灣中央研究院化學研究所研究員、台灣大學與交通大學化學系教授。

6年前他獲頒台灣科技部傑出研究獎時，接受自由時報訪問表示，做研究不一定要很大的團隊，重點是台灣有好的人才資源，讓我們可以做出比較好的研究，開創性的研究具有很多不確定性因素，失敗可能也很大，做研究不是一年兩年就會得到成果，他發現台灣學術環境不管做什麼研究都非常自由，只要問對問題，台灣的科技部或中研院都很支持。

他指出，做研究最重要就是人才，希望台灣人才不會外流，他發現台灣現在有出現人才外流的現象，這是他很擔心的，不只中國搶人才，新加坡和美國也都很喜歡台灣研究人才，希望台灣人才留下來，也希望各國人才匯流進來，有人才能做研究。

根據香港中文大學官方公告，王朝諺本月加入深圳的理工學院，他將成立「先進碳配體與金屬主族催化實驗室」，並針對「碳配體設計與化學鍵調整控制」進行系統性研究。

王朝諺出生、成長於馬來西亞，2000年取得美國肯塔基大學博士學位後，轉往加拿大渥太華大學進行博士後研究。2006年回到亞洲，在中研院化學所開始獨立的研究生涯。

2020年王朝諺帶領的中研院研究團隊，在常溫下，成功合成穩定的單配位基（ligand）雙原子碳分子「R3P→C2」，成為全球首例，他的突破性成果發表在《自然化學》雜誌上，被譽為顯著深化了人們對碳化學的科學理解。

王朝諺獲得多項殊榮，包括2020年渥太華大學訪問研究獎、2019年台灣科技部傑出研究獎、2021與2024年中研院傑出學者計畫獎。

