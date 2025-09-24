護樹團體控永和80歲九芎樹被砍 新北景觀處：非屬樹木保護自治條例規範

景觀處表示，永和區九芎遭砍伐一案，經查此樹非屬新北的樹木保護自治條例規範。（護樹團體提供）

2025/09/24 16:30

〔記者黃子暘／新北報導〕台灣樹人會等護樹團體抗議指出，6月初新北市永和區一棵80歲九芎老樹遭砍伐，護樹團體發現市府綠美化景觀處欲放寬簡化「樹木移除申請流程」，下放權限到各區公所自行妥處，這已抵觸上位法令「新北市樹木保護自治條例」，預計30日樹木保護委員會會議當日到市府抗議。景觀處回應，這棵九芎木非屬本市樹木保護自治條例規範，但景觀處基於樹木保護立場，邀集專家召開會議討論，研擬危木處理作業流程，供新北各樹木維管機關參辦。

景觀處表示，永和區九芎遭砍伐一案，經查此樹非屬新北的樹木保護自治條例規範，景觀處基於樹木保護立場，邀集專家召開會議討論，研擬危木處理作業流程，供本市各樹木維管機關參辦。

護樹團體表示，根據樹委會相關會議記錄，議程將討論「新北市樹木移除申請流程」疑似放寬，變成「由樹木維管單位／土地所有權人妥處」，只要經所謂樹木專家學者或技師、教授現勘評估決定砍樹後，經張貼公告程序即可，不必再經樹委會或專案小組、景觀處核可就可移除樹木，30日抗議將提出反對「砍樹就地合法」，並要求市府針對淡水公七公園砍樹蓋警消大樓的相關爭議進行專案報告，至少納入臨時提案討論。

景觀處補充，淡水公七公園內樹木移植／除計畫，由警察局淡水分局依新北樹木保護自治條例規定提出，經農業局（景觀處）召開會議審查通過後，核准辦理移植34株樹木及移除100株樹木；工程單位倘未依核准計畫內容施作，農業局將依樹木保護自治條例規定辦理。

