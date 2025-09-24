南科回應台南沙崙草鴞爭議 承諾生態規劃、有環境復育成功經驗

國科會南科管理局局長鄭秀絨說明，台南沙崙生態科學園區開發，將採生態復育，並積極重視草鴞等物種，目前已啟動環境調查。（記者吳柏軒攝）

2025/09/24 16:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會南部科學園區管理局正規畫台南沙崙生態科學園區，擬開發530公頃，但因當地發現有台灣特有的瀕危鳥類草鴞，民間團體強烈抗議開發案；今（24日）國科會完整回應，強調目前已啟動環境調查，未來環評仍可討論，並將承諾生態規劃及補償等，認為環境與開發並非零和，不開發是讓草鴞自生自滅，科學園區已有環境復育成功經驗。

針對草鴞，南科管理局局長鄭秀絨表示，沙崙生態科學園區規劃530公頃，採二階環評，不會切割，依照程序要啟動環境調查，並展開「範疇界定」等說明會、健康風險評估等報告，相關程序較久，以往多需18到23個月，當地確實有發現草鴞蹤跡，而為了減少對其擾動，已啟動調查。

鄭秀絨也分享南科生態復育成功經驗，如過往南科開發前也有做過生態調查共69種鳥類，經過生態營運，保留30公頃給燕鴴跟草鴞，如今已成長到131種鳥類，包含多出7種保育鳥類如水雉、黑鳶、黃鸝等，目前南科每年用在鳥類監測經費1500萬元，棲地營造2500萬元，明年預估經費翻倍，「園區真的有認真在做生態！」

鄭秀絨另說，網路另有質疑橋頭園區承諾草鴞復育，卻連草都種不出來，澄清工程有時序，目前為硬體工程做完就會執行景觀工程，預計明年4月種草並「保證種得出來」，近3年監測每年都有草鴞來橋頭，也異地補償在高雄園區設24多公頃生態，草鴞也每年去，南科沙崙也從今年2月起跑13場拜會NGO、保育主管機關、當地耆老與關心草鴞人士，相關建議都會納入未來沙崙生態規劃。

國科會主委吳誠文強調，完全不開發是錯誤的，台灣50年前剛工業化，環境很糟糕，如今卻越來越好，台灣一定要靠經濟跟科技實力，讓環境改善，同時要經濟發展，而不是讓他們自生自滅。鄭秀絨補充，沙崙開發不會導致草鴞滅絕！這是錯誤訊息，農業部從台中到屏東已設綠網保育草鴞，且經過橋頭開發經驗，知道草鴞喜歡草生地、愛去農耕地吃老鼠，未來沙崙也規劃擴大草鴞棲地達18公頃，搭配台糖農地執行有機耕種，如果都不開發不生態規劃，草鴞可能吃到有毒老鼠或被野狗咬死，重申沙崙開發草綠水面積175公頃，還要加上工業用地4成以上的綠化帶，各方建議都將滾動式調整。

