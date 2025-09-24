教師節、中秋節、國慶雙十連假 高雄交管措施出爐

高雄教師節、中秋節連假，交通管制措施出爐。（交通局提供）

2025/09/24 16:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕教師節連假將於9月27至29日登場，接續還有10月4至6日的中秋連假，以及10月10日至12日的雙十連假，交通局表示連假期間預期返鄉、出遊人車潮多，連假期間，田寮月世界還有「2025高雄愛．月熱氣球」活動，屆時，警方將依交通狀況實施交管。

交通局表示，壽山動物園是親子出遊熱門景點，將視動物園停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制，請遊客配合現場員警指揮通行，遊客可多利用公共運輸系統，前往捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往動物園。

此外，包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃等觀光景點，警方將依交通狀況實施交管，請民眾出遊前先查詢景點交通資訊及替代道路，避免塞車影響遊興。

另舊台泥廠區旁的鼓山二路東、西側公有停車場（鼓山二路265巷旁）有開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園。

民眾可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅需步行5分鐘內即可抵達該停車場轉乘接駁車前往動物園；至於旗鼓渡輪航線則依往例每日11時至17時管制騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務、電動及旗津居民機車除外），而旗津區也將依交通狀況實施4階段管制。

此外，交通部公路局正辦理旗山台3新旗尾橋改建工程，北側橋面封閉施工；南側橋面仍維持雙向通行，交通局建議民眾依現場標誌改道行駛，前往旗山可提前下國10嶺口交流道改行台29，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3旗山橋前往，多利用替代道路避開工區路段。

另南橫公路台20臨105線（梅山口至向陽路段） 因受丹娜絲颱風、薇帕颱風及豪雨災情影響，目前沿路有多處災修工程也積極辦理中，該路段預計在今年10月底前禁止一般車輛通行，詳細最新路況可洽交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段，藤枝連外道路18k以後路段也由屏東林區管理處進行道路搶修工程，施工期間也管制車輛通行。

