    首頁　>　生活

    「來慈湖‧潮復刻」活動10月4日登場 邀民眾感受懷舊氛圍

    桃園市長張善政（中）宣布「來慈湖‧潮復刻」活動即將起跑。（記者周敏鴻攝）

    2025/09/24 16:23

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局規劃「來慈湖‧潮復刻」活動，10月4日到11月16日的國定假日與例假日，將在大溪區慈湖紀念公園熱鬧展開，結合水舞、光雕等亮點並重現60年代到90年代的生活、影視、音樂、流行等元素，盼邀民眾共同感受懷舊的氛圍。

    桃園市長張善政今在市府綜合會議廳宣布「來慈湖‧潮復刻」活動即將開跑，他說，大溪區兩蔣文化園區承載的年代，是台灣推動十大建設的發展歷史，希望透過活動讓民眾回味當年的蓬勃發展，也提醒年輕世代要延續向前邁進的力量。

    觀旅局長陳靜芳說，活動以「國人集體記憶」為出發點，規劃8大亮點包括音樂光雕展演秀、日夜水舞、7週潮復刻主題日、老派生活市集、3大美拍裝置藝術、手作體驗、多元集客表演、限量免費通關贈品等，其中「7週潮復刻主題日」推不同類型活動，例如潮60年代露天電影、潮70年代懷舊熱舞、潮80年代民歌金曲、潮90年代來電五十等，橫跨藝術、音樂、運動與娛樂等領域。

    至於今年首度推出「音樂光雕展演」運用光束、投影技術來搭配音樂旋律切換光影，「日夜水舞」則設計日、夜不同版本，其中夜間版加入燈光、水霧、水柱搖擺、雷射等效果，都盼讓民眾耳目一新；民眾若要參加活動，觀旅局建議搭乘「台灣好行」觀光巴士順遊北橫、大龍門，或開車停放於北橫遊客中心再轉乘免費接駁車，相關資訊可洽詢活動官網（https://www.2025cihu.com.tw/）。

    「日夜水舞」的夜間版加入燈光、水霧、水柱搖擺、雷射等效果。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政（左3）宣布「來慈湖‧潮復刻」活動即將起跑。（記者周敏鴻攝）

