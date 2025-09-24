圖輯》花蓮光復滿目瘡痍 民眾對本報記者大喊「受困三天了！」

馬太鞍堰塞湖潰流重創花蓮縣光復鄉，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍，民眾對著記者喊「受困三天了！」（記者劉信德攝）

2025/09/24 16:35

〔記者劉信德、羅沛德／花蓮報導〕強颱樺加沙外圍環流帶來豪雨，花蓮縣馬太鞍堰塞湖23日下午潰流，強勁水流沖毀馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍，本報攝影挺進光復災區，民眾對著記者大喊：「受困3天了！」

光復鄉災情慘重，不少縣市消防局派人馳援，軍方也出動，搜救與善後在泥濘中進行。根據中央災害應變中心今天下午4點的最新統計，先前失聯的民眾已陸續尋獲，目前已知造成17人死亡、17人失聯。

消防隊員挺進災區搜尋受困者，受困2樓的民眾在陽台關心清除淤泥情形，還有民眾搭上發財車撤離，並對著記者大喊「受困3天了」。

車子被泥流沖毀、道路滿是淤積的爛泥，得靠重型機具才能開路。（記者劉信德攝）

花蓮縣馬太鞍堰塞湖23日下午潰流，強勁水流沖毀馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（記者劉信德攝）

消防隊員挺進災區搜尋受困者。（記者劉信德攝）

搜救工作在泥濘中進行。（記者劉信德攝）

空拍顯示積水尚未完全消退。（記者羅沛德攝）

車子被泥流沖毀、道路滿是淤積的爛泥，得靠重型機具才能開路。（記者劉信德攝）

受困二樓的民眾，在陽台關心清除淤泥情形。（記者劉信德攝）

車子被泥流沖毀、道路滿是淤積的爛泥，得靠重型機具才能開路。（記者劉信德攝）

沙發都被衝進樹林裡，林中也不見土壤的顏色，變成灰白色的厚厚一層泥沙覆蓋。（記者劉信德攝）

泥流沖進住宅，家具全毀。（記者劉信德攝）

部分地區積水未退，民眾騎車涉水。（記者羅沛德攝）

積水尚未消退。（記者羅沛德攝）

車子泡在水中。（記者羅沛德攝）

