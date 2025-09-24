為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮光復災情慘重 國慶晚會是否取消？韓國瑜反應曝

    立法院長韓國瑜出席雙十國慶晚會在台中、焰火在南投聯合記者會，宣布捐月薪助花蓮賑災。（記者廖耀東攝）

    立法院長韓國瑜出席雙十國慶晚會在台中、焰火在南投聯合記者會，宣布捐月薪助花蓮賑災。（記者廖耀東攝）

    2025/09/24 16:13

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）下午溢流，大水沖進光復市區，造成慘重災情；國慶籌備委員會主任委員暨立法院長韓國瑜今（24日）下午到台中市，參與雙十國慶晚會在台中、焰火在南投聯合記者會，花蓮災情慘重，韓國瑜宣布自己跟副院長江啟臣捐月薪助花蓮賑災，被問及是否考慮國慶晚會取消，韓國瑜聽完問題則未回應。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區，造成慘重災情，繼台中市長盧秀燕宣布捐出1個月月薪協助賑災後，韓國瑜今日到台中出席雙十國慶晚會在台中、焰火在南投聯合記者會時，也表示，除他個人捐月薪外，立法院也捐100萬急難救助金給花蓮縣府，他個人的典亮基金會另捐100萬元協助花蓮縣市賑災。

    韓國瑜說，他之前在花蓮當兵，對花蓮有深厚情感，希望老天爺保佑花蓮能平平安安，他的相關捐助只是杯水車薪，但盼助災民能趕快回到健康安全的環境，大家都平安。

    因雙十國慶在即，盧秀燕攜手南投縣長許淑華今辦聯合記者會，宣傳今年的雙十國慶晚會在台中、國慶焰火在南投，盼讓各界替國家慶生之外，更推薦中部好山好水及美食，號召民眾到中部小旅行。

    因有花蓮災情在前，聯合記者會取消聯訪行程，韓國瑜離開前被問及是否考慮取消今年國慶晚會等，則未有回應。

