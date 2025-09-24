為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    10/9國慶晚會台中style 10/10國慶焰火南投貓羅溪畔40分鐘看到飽

    今年的國慶晚會在台中，國慶焰火在南投。（記者廖耀東攝）

    今年的國慶晚會在台中，國慶焰火在南投。（記者廖耀東攝）

    2025/09/24 16:23

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年10月9日國慶晚會、10月10日國慶焰火分別在台中市及南投縣舉行，國慶籌備委員會今天在台中市舉行記者會宣布，晚會在台中市文心森林公園戶外圓滿劇場戶外舉行，而國慶焰火則是在南投縣貓羅溪河畔，今年施放長達40分鐘焰火，創歷年來最長的紀錄，可讓喜歡看焰火的民眾看到飽。

    今天的記者會，國慶籌備會主委、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華及多位立委出席。

    韓國瑜說，今年的10月9日國慶晚會在台中市舉行，是台中子弟副院長江啟臣極力爭取，既然晚會在台中市，決定把國慶焰火在南投市舉行。

    許淑華說，今年的國慶焰火終於在南投舉行，這是南投縣建縣以來第一次承辦國家級的慶典活動，讓國慶的焰火可以在南投市可以放，地點就是在南投市的貓羅溪河畔，貓羅溪是一個非常漂亮地方，施放時間將長達40分鐘，是歷年最長。

    盧秀燕說，今年台中市政府承辦國慶晚會是跟100年都是文心森林公園圓滿劇場裡面舉行，是同一個地點，台中市曾在100年106年國慶晚會，所以都是有經驗。

    盧秀燕說，今年的國慶晚會有今年主題是中華民國台灣味，台中style，就是台中風格，望文生義可以看出來我們晚會準備的內容，第一部分就是中華民國，第二部分就是台灣味，第三部分轉到台中。

    僑委會副主委李妍慧說，這次的國慶活動自費返國參加僑民報名有3千多人，還有未紀錄，國慶晚會有2千多僑胞來參加。

    韓國瑜出席雙十晚會在台中記者會，宣布捐月薪助花蓮賑災。（記者廖耀東攝）

    韓國瑜出席雙十晚會在台中記者會，宣布捐月薪助花蓮賑災。（記者廖耀東攝）

