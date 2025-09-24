台北市商業處今辦東區甜點節「起跑記者會」 活動卻早在8月底舉行

今（24）日舉行記者會，商業處在活動前表示為「東區甜點節開跑」記者會，豈料記者到現場卻赫然發現該活動已從8月29日就開始舉行，距離9月30日活動截止，只剩一週。（記者孫唯容攝）

2025/09/24 16:04

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市商業處輔導大安區統領商圈暨社區發展協會舉辦「東區甜點節」，今年活動邁入第3年，今（24）日舉行記者會，商業處在活動前表示為「東區甜點節開跑」記者會，豈料記者到現場卻赫然發現該活動已從8月29日就開始舉行，距離9月30日活動截止，只剩一週，讓整場記者會「文不對題」。

商業處回應，未來對於補助商圈協會自主辦理活動會將加強檢視採訪通知、新聞稿等敘述，務求精準活動資訊。

商業處表示，統領商圈自1990年代起即為臺北最熱鬧的商圈地段，除了大型百貨公司，巷弄間更匯聚了許多風格獨具的特色小店，今年「東區甜點節開跑」邁入第3年，不僅網羅在地人氣店家，更推出消費滿額享專屬回饋，活動期間特約店家消費單筆滿500元贈限量精品咖啡濾包，滿1,000元再加贈100元抵用券。

台北市大安區統領商圈暨社區發展協會林秀緞理事長表示，統領商圈甜點市場一向以創新度和多元風格著稱，受外籍人口與國際文化影響，忠孝敦化、忠孝復興周邊的甜點店常見法式精緻甜點如千層派、塔類、可麗露，也有日系風格的抹茶與季節限定生乳捲，甚至結合精品咖啡館，將甜點以藝術品般的方式呈現，帶來更多打卡亮點與話題。

商業處表示，商圈後續也評估思考延長活動時間至10月15日，以創造更多商機。商業處也強調，未來對於補助商圈協會自主辦理活動亦將加強檢視採訪通知、新聞稿等敘述，務求精準活動資訊。（記者孫唯容攝）

