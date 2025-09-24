馬祖工作是涼缺？他曝真實生活狀況「真的有毒」 在地人猛點頭

一名網友近日實際分享他在馬祖工作的真實經驗。圖為馬祖。（資料照，記者吳亮儀攝）

2025/09/24 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾刻板印象中，一直認為在外島工作就是「涼缺」。一名網友近日實際分享他在馬祖工作的真實經驗，總結「工作、生活、人文」三方面，直言在這裡生活「真的有毒」，呼籲要來這裡的人三思。文章PO出後引發熱議，甚至引起在地人現身說法。

原PO網友昨日在Dcard上發文表示，當初來馬祖以為是在找一份「涼缺」，但實際情況卻是工作人手短缺，常常一人身兼數職，且老員工態度消極，年資久者享有更多假期，但「同事一旦請假就會有一個人要做兩個人的事」，反而讓新人被壓榨。提出改變工作方式的建議時，卻遭長官打壓，只能無奈接受陳腐的作業流程。

請繼續往下閱讀...

生活方面，雖然的確餓不死，基本生活所需可滿足，但是就沒有然後了。他提到馬祖物資主要依賴本島運輸，物價高昂且選擇有限，對習慣都市生活的人來說非常不便。醫療資源不足，嚴重疾病須依賴直升機後送，讓人生病成為一大隱憂。

至於人文環境，原PO直言，當地居民「做事毫無章法，效率低下」，甚至質疑部分人在機關中無所事事，態度散漫。他批評當地的教育程度不高，且部分居民心態目空一切，對外界抱持排斥甚至傲慢的態度。

最後，這位網友強調，馬祖生活和工作環境都十分嚴苛，只有能夠放下執念、適應並避開負能量的人，才能在此生存和成長。他提醒有意願來此工作的人務必「三思」，而已在馬祖待膩的人則應該「趕快離開」，因為這裡只會拖累自己。

文章PO出後引發大量網友討論，不少網友紛紛分享自身當兵、求學、工作經歷表示：「只能說除非你是很愛那邊自然景觀跟有床有網路有冷氣就能活下去的人，不然真的別考慮在那工作」、「住過一段時間，你說的完全同意」；甚至釣出不少在地網友，或在馬祖出生的網友表示：「你真的是對的，馬祖人超級自以為，又對台灣人很不友善」、「身為一個身分證Z開頭的馬祖人，我只能說，你說的是對的」、「馬祖就是個人治社會」。

不過仍有網友表示：「還是要看人跟際遇」、「很多偏鄉縣市單位都有一樣的問題」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法