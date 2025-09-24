為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雨勢趨緩台東交通逐步恢復 縣府加快排水與邊坡改善工程

    鹿鳴橋恢復通行。（記者黃明堂翻攝）

    2025/09/24 16:00

    〔記者黃明堂／台東報導〕受強颱樺加沙及連日強降雨影響，台東縣多處道路一度因土石或積水中斷交通，台東縣府今日表示，經建設處團隊協同公路單位及開口契約廠商全力搶修，目前多數路段已陸續恢復通行，並同步研議長期改善計畫，以確保行車安全。

    縣長饒慶鈴今日會同黃建賓立委、陳政宗議員、及吳秀華議長秘書，前往台9線青海路二段、更生北路南王社區段等地勘查，並慰勉辛苦搶修人員。縣長表示，縣府團隊與南區養護工程分局台東工務段均已於第一時間投入搶修，盡速恢復通行，並針對易淹水及崩塌點提出改善對策。

    縣府說明，在更生北路南王社區段，因缺乏排水出口，造成大雨期間從南王鐵路橋至派出所路段積水影響交通。縣府已與鐵道局合作，在鐵路電氣化工程中加大排水設施，並於明年度編列9千萬元預算辦理社區排水改善工程，包含土地徵收與排水系統施工，若進度順利，預計明年底可完成。

    在台9線鹿鳴橋路段，因連日豪雨導致龍過脈邊坡崩塌，土石一度淹沒橋面，經工務段立即派機具清理，中午已搶通單線雙向輪流放行，現場並由工務段人員進行交通管制，提醒用路人注意安全。

    另外，東64鄉道為金峰鄉嘉蘭村重要聯外道路，上午因上邊坡崩塌一度中斷，經搶修後現已可單線通行，預計傍晚完成清理。台9線391公里香蘭路段則因出海口砂土嚴重淤積阻塞，太麻里鄉公所與大武工務段已加派機具清疏，目前實施外側車道交通管制，內側車道維持正常通行。

