墾丁教師節連假首日訂房逾9成 交通疏導取締措施出爐

屏縣警察局連假將於台1線水底寮啟動調撥車道等措施。（屏東縣府警察局提供）

2025/09/24 15:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕9月27日至29日的教師節3天連假即將到來，屏東縣預期將湧入大量旅遊人潮，墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率已逾9成，交通壅塞風險倍增，為維護旅遊秩序與用路安全，屏東縣政府警察局今（24）日公布交通疏導與違規取締措施，呼籲用路人配合。

屏縣警局交通隊表示，依據歷年連假車流趨勢研判，南下車潮將於本週六（27日）上午8時至12時達到高峰，返程潮則預估集中於29日中午12時至下午3時。針對省道重點路段，警察局將自27日上午起於台1線水底寮至內獅段啟動「南下調撥車道」措施，29日中午起則在楓港至枋山路段實施「北上調撥車道」，並同步配合永翔路分流動線，有效疏減交通瓶頸。整體調度將仰賴「屏鵝公路智慧號誌交控系統」，根據即時車流動態，啟動長綠號誌、優化通行效率。

除了主要旅遊幹道，各分局也針對熱門景點提前整備。恆春分局將於27、28日晚間6時至10時，在墾丁大街實施人車分流徒步區管制，車輛須改道大灣路行駛，以保障行人安全。華僑市場、萬巒豬腳街、勝利星村、南灣、霧台鄉等景點，員警也將加強取締違停，維護景點交通秩序；請民眾務必將車輛停放於停車場，減少視野死角與行車風險，確保觀光秩序與環境品質。

屏東縣府警察局局長甘炎民表示，建議民眾彈性安排行程，盡量避開尖峰時段，出門前也請確認車況，勿疲勞駕駛，旅途中遵守號誌、尊重彼此。也可善用大眾運輸或共乘資源，共同降低交通負荷。

屏縣警察局連假將於墾丁大街實施交管措施。（屏東縣府警察局提供）

屏縣警察局連假將加強交通疏導措施。（屏東縣府警察局提供）

