體重狂掉、失眠嚴重！她「1原因」不敢離職 網友這樣建議

網友發文說，進入外商公司不到半年就因工作壓力與長時間加班，身體出問題，萌生辭職念頭。示意圖，非當事人。（情境照）

2025/09/24 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕在職時間長短是許多面試主管評估求職者的重要標準之一。網友發文說，從研究所畢業後，進入外商公司不到半年，就因工作壓力與長時間加班，導致身體出現問題，萌生辭職念頭。但她擔心任職時間過短會影響未來求職，陷入天人交戰。貼文引起網友熱議。

網友在Dcard發文分享，去年從四大研究所畢業後，進入一間外商公司工作，雖非本科系相關領域，但仍選擇嘗試。不過，她進入職場不到半年，就坦言想離職。她透露工作壓力大且工時長，幾乎每天都要加班，週末也常常無法休息。她也說，最近半夜常常驚醒，服用的褪黑激素劑量越來越多，體重持續下降，這些狀況讓她開始考慮辭職。

請繼續往下閱讀...

原PO也擔憂，若第一份工作待不到半年就離職，是否會對未來履歷造成負面影響。她原本打算至少工作兩年，後來改為一年，但現在只想撐過半年。面對職涯規劃與健康狀況的兩難，她感到相當焦慮。此外，她也提到目前在外地上班，若離職打算回台南陪伴家人，又擔心南部職缺較北部少，過短的任職時間恐讓求職難度再升高。

貼文曝光後，許多網友分享自身經驗，「第一份工作做了三個月之後因為公司制度重大改變所以離職，一開始也會很擔心會不會影響履歷，不過在面試時我都實話說前公司制度不合理，對方公司聽到實際狀況後也覺得不宜久留」、「離職解釋清楚的話，我認為是不太會影響，我在系統廠工作大約一個月，覺得部門的風氣跟工作內容不適合自己，果斷離職，離職後大概一個月就找到不錯的工作了」。

另有人建議，「如果真的遇到一份工作做到影響身體健康，在不嚴重影響經濟狀況，我認為就不太該繼續了」、「人在外有生活成本壓力真的必須無縫接軌職涯，不然真的身心理健康會隨著時間惡化，但先中途返鄉找一份合法合規離家近的工作騎驢找馬不妨是一個可以至少讓自己喘息、反思的過渡期」、「待多久都有人嫌，完全看狀況，做到身體出問題就是該換了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法