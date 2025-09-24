新北表揚54家績優社福基金會 讓溫暖光輝照耀每個角落

新北市社會局24日表揚績優社福基金會，從62家參與評選的基金會中，評選出優等獎47家及甲等獎7家。（記者翁聿煌攝）

2025/09/24 16:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局24日表揚績優社福基金會，從62家參與評選的基金會中，評選出優等獎47家及甲等獎7家，市府副秘書長龔雅雯感謝各社福基金會積極投入慈善事業，匯聚各方的資源與力量，讓溫暖的光輝照耀新北每個角落。

榮獲優等獎的瀚邦國際社福慈善基金會董事長曾黃麗明表示，基金會自1998年成立以來，致力於弱勢族群的關懷，除提供獨居長者生活補助、辦理共餐，資助弱勢家戶現金與物資，也贊助身障機構辦理文學獎及歌唱比賽，鼓勵身障者展現才華。

鈊象電子社福慈善事業基金會執行長劉曉萍表示，基金會提供中小學清寒優秀學生獎助學金，讓學子安心學習，也響應好日子愛心大平台號召，資助課後安心照顧方案，並支持台科大EMBA、傳善計畫等社會公益。

藥師山社福慈善事業基金會董事徐永耀夫婦表示，基金會位於平溪，因此服務以偏區弱勢為主，結合多位中、西醫師、護理師、復健師等，針對特殊個案給予醫療關懷，平溪、三芝、石門、金山等公所也會提供弱勢個案供基金會訪視、濟助。

曾有位三芝寶鳳阿嬤獨居在大樹下鐵皮屋，每回志工訪視都會帶著生活物資看她，另有位石門的萬來伯，為了表示對志工長期的關懷，還特地半夜去捕了4條魚要送志工，最感動的是一位高先生，志工長期關懷送醫，最後肺炎往生，基金會送了奠儀去，他的姪女非但婉拒，還回捐3萬元，希望基金會持續在偏區傳善送愛。

龔雅雯表示，感謝所有社福基金會造福新北市弱勢家庭，113年新北市社福基金會運用在社會福利服務的支出高達4億2千多萬元，發揮人飢己飢的博愛精神，關心兒少、長者和身心障礙者等弱勢，提供急難救助、物資支援、課後照顧、老人共餐及偏鄉義診等服務。

