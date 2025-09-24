為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃市社區大學成人教育師鐸獎 張善政表揚15講師、19志工

    桃園市長張善政（中）出席「114年度桃園市社區大學成人教育師鐸獎、優良課程及優良志工頒獎典禮」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）出席「114年度桃園市社區大學成人教育師鐸獎、優良課程及優良志工頒獎典禮」。（記者周敏鴻攝）

    2025/09/24 16:12

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕「114年度桃園市社區大學成人教育師鐸獎、優良課程及優良志工頒獎典禮」下午在平鎮區婦幼活動中心舉辦，15名講師、19名志工與14門課程獲桃園市長張善政表揚，其中，中壢社區大學講師許素英創新教學，透過自編教材將生活情境、在地文化與英語學習結合，讓學員能以實用為導向，學習更多英語表達的實用技巧。

    至於八德社區大學講師鄭雅云，開設「世界風情創意肚皮舞」課程超過20期，將中東、亞洲與多元族群文化融入舞蹈教學，提升學員肢體能力更強化文化素養，也深獲學員肯定，張善政說，桃園市設5所社區大學，雖有別正規教育的教學方式，但社區大學的學習，更著重於在地性與社區服務，相信能有效提升民眾現代公民素養與公共事務參與能力；因應全球終身學習的趨勢，市府積極推展終身教育，建立學習社會，也盼能持續促進社會發展。

    今年度的社區大學秋季班課程已於9月開課，有興趣報名的民眾，可透過「桃園市社區大學聯合網站」查詢課程相關資訊。

    桃園市長張善政（中）出席「114年度桃園市社區大學成人教育師鐸獎、優良課程及優良志工頒獎典禮」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）出席「114年度桃園市社區大學成人教育師鐸獎、優良課程及優良志工頒獎典禮」。（記者周敏鴻攝）

