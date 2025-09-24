為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮光復泥濘難進救援受阻「物資告急」 伍麗華籲外界伸援手

    民進黨立委伍麗華分享大進國小收容中心現場照片。（擷取自saidai_reseres/Threads）

    民進黨立委伍麗華分享大進國小收容中心現場照片。（擷取自saidai_reseres/Threads）

    2025/09/24 16:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強颱「樺加沙」重創花蓮光復鄉，民進黨原住民立委伍麗華今（24）日指出，光復地區泥濘過深，救援人員與車輛難以進入，目前僅能透過大進國小收容中心協助災民，但包括馬太鞍教會、大馬部落在內，仍有長者及居民受困，急缺生活物資。

    伍麗華稍早在「Threads」發文表示，光復現在泥濘太深，救援的人、車進不來，唯一能進來的收容中心是大進國小。馬太鞍教會內有許多長者缺乏物資、食物等，也受困於此處急需救援；大馬部落尚有人員待救援，但目前第三波溢流也已經沖進來。她並列出災民急需的物品，包括乾淨衣物、睡墊、女性內衣、孩童用品及衛生用品等，呼籲外界緊急馳援。

    伍麗華進一步表示，災民憂心堰塞湖仍然持續發生「溢流」，非常擔心是否會「潰壩」，能否往南撤離到富源、瑞穗更安全的地方。另外，災民同時反映，不知道有問題要找哪個窗口做聯繫。

    伍麗華強調，相關訊息已通報災害應變中心，並建議若有物資可透過花蓮南區叫貨，由廠商直接送至大進、大全及大興國小收容中心。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播