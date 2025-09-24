花蓮光復泥濘難進救援受阻「物資告急」 伍麗華籲外界伸援手

民進黨立委伍麗華分享大進國小收容中心現場照片。（擷取自saidai_reseres/Threads）

2025/09/24 16:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強颱「樺加沙」重創花蓮光復鄉，民進黨原住民立委伍麗華今（24）日指出，光復地區泥濘過深，救援人員與車輛難以進入，目前僅能透過大進國小收容中心協助災民，但包括馬太鞍教會、大馬部落在內，仍有長者及居民受困，急缺生活物資。

伍麗華稍早在「Threads」發文表示，光復現在泥濘太深，救援的人、車進不來，唯一能進來的收容中心是大進國小。馬太鞍教會內有許多長者缺乏物資、食物等，也受困於此處急需救援；大馬部落尚有人員待救援，但目前第三波溢流也已經沖進來。她並列出災民急需的物品，包括乾淨衣物、睡墊、女性內衣、孩童用品及衛生用品等，呼籲外界緊急馳援。

伍麗華進一步表示，災民憂心堰塞湖仍然持續發生「溢流」，非常擔心是否會「潰壩」，能否往南撤離到富源、瑞穗更安全的地方。另外，災民同時反映，不知道有問題要找哪個窗口做聯繫。

伍麗華強調，相關訊息已通報災害應變中心，並建議若有物資可透過花蓮南區叫貨，由廠商直接送至大進、大全及大興國小收容中心。

