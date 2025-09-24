為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    堰塞湖監測中！馬太鞍溪溢流 林保署：新竹泰崗溪無立即潰決危險

    樺加沙颱風過境，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午發生潰流，造成嚴重災情。（翻攝自馬太鞍堰塞湖監測紀實）

    樺加沙颱風過境，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午發生潰流，造成嚴重災情。（翻攝自馬太鞍堰塞湖監測紀實）

    2025/09/24 15:42

    〔記者黃宜靜／台北報導〕樺加沙颱風過境，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午發生潰流，造成嚴重災情。農業部林業及自然保育署集水區治理組組長劉忠憲表示，林保署監測國有林地中的堰塞湖有2處，分別為花蓮馬太鞍、新竹泰崗溪，後者蓄水量很少，蓄水體積約4.8萬立方公尺，規模較小，近日無潰決危險，且其潰決對下游保全對象不致造成影響，大家不用過度擔心。

    今年7月薇帕颱風外圍環流帶來雨量，21日花蓮馬太鞍溪上游出現堰塞湖，中央在7月26日設置水位計、空拍，持續監測，成立跨部會專案小組並分工。隨著氣象署上週發布樺加沙颱風來襲，9月22日上午7時農業部林保署發布馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，建議花蓮縣府疏散當地民眾，9月23日下午2時40分發生大規模溢流，光復鄉市區遭受嚴重災情。

    劉忠憲說明，馬太鞍溪上游堰塞湖水體量最多達9100萬噸，壩體為2億立方公尺，其屬國有林地；昨日潰堤後，林保署今一早派出空拍機顯示，目前堰塞湖蓄水量2300萬噸、為原來的4分之1，目前仍可能出現溢流情形，但強調「已經不會出現昨天那麼大的流量。」

    劉忠憲表示，林保署監測國有林地中的堰塞湖有2處，其中一處為馬太鞍，另一處為新竹泰崗溪，後者蓄水量很少，蓄水體積約4.8萬立方公尺，規模很小，林保署仍持續監測中。不過他也強調，近日無潰決危險，且其潰決對下游保全對象不致造成影響，大家不用擔心。

