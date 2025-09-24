軍事手段介入！ 主動化解堰塞湖危機3大國際經典案例曝

馬太鞍溪堰塞湖於23日下午溢流，造成下游花蓮光復鄉14死124失蹤，也引發外界討論除了監測外，是否還有其他方案可以施行。（圖擷自臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」）

2025/09/24 15:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬太鞍溪堰塞湖於23日下午潰流，造成下游花蓮光復鄉嚴重災情，也引發外界討論除了監測外，是否還有其他方案可以施行，有粉專分享歷史上3大主動化解堰塞湖危機經典案例，但也強調儘管有國際成功案例，但絕大多數的狀況下，工程人員面對的是「想做也未必能做」的巨大困境。

世界軍武新聞和資訊臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」今（24日）PO文分享，以軍事手段處理堰塞湖的國際三大經典案例，1964年4月，位於中亞塔吉克的澤拉夫尚河谷發生大規模山崩，形成一座壩體高度達150至220公尺的巨大天然堰塞壩，下游數十萬居民面臨毀滅性的洪水威脅。

當時的蘇聯政府緊急動員龐大工程與軍事力量，決定以爆破為主，結合機械開挖的方式，控制湖水釋放，使用兩次定向爆破約250噸炸藥，清除超過23萬立方公尺的堆積物，在壩體上切出一條深約40至50公尺的人工溢洪道，逐步引導湖水下泄，避免了瞬間潰壩造成的毀滅性災害。

2008年5月，四川汶川強震，導致全區形成257座堰塞湖，其中規模最大的唐家山堰塞湖，蓄水量高達2.5億立方公尺，威脅下游綿陽、江油等城市上百萬人口安全。一旦潰決；中國政府動員軍隊與工程單位，晝夜趕工開挖導流通道，並以小規模爆破移除堅硬岩體，確保導流渠深度與寬度符合排洪需求。

經歷數週奮戰，最終開出一條數百公尺長，10公尺深、7公尺寬的人工溢洪道，於6月10日成功引導湖水下泄，讓水位逐步下降。

而1959年8月，美國蒙大拿州發生規模7.3強震，引發巨大的山崩，堵塞了麥迪遜河，在數週內形成了一座名為「地震湖」（Quake Lake）的危險湖泊。美國陸軍工兵團評估，若湖水持續上升導致壩體潰決，毀滅性的洪水將席捲下游的麥迪遜河谷，嚴重威脅艾尼斯鎮（Ennis）等聚落。為防止災難發生，美國陸軍工兵團迅速介入，展開美國西部史上最大規模的緊急工程動員之一。

考量到堰塞壩體積過於龐大、地質不穩，使用炸藥爆破可能引發更失控的洪水或二次崩塌，最終改採風險較低、但更耗時的機械開挖，動用大量推/挖土機等重型設備，開鑿一條人工溢洪道。

整個工程歷時約一個月，最終成功在壩頂開鑿出一條寬約76公尺、深達15公尺的穩定洩洪通道。湖水得以透過通道有序排放，水位被有效控制，壓力逐步降低，最終化解了這場可能造成巨大傷亡的潰壩危機。這起事件至今仍被視為全球應對堰塞湖威脅時，最經典、最成功的工程案例之一。

「世界特種部隊與軍武資料庫」強調，儘管有多個國際成功的案例，但這些都是極少數具備了合適條件、並且最終成功化解的例子。在絕大多數的狀況下，工程人員面對的，其實是「想做也未必能做」的巨大困境，小編分析3點原因，首先「工程根本到不了、也動不了」，很多堰塞湖都在人跡罕至的深山裡，道路早就斷了，大型的開挖機具根本進不去。更何況，如果堰塞湖的規模大到像座小型水庫，那任何工程的難度和風險都會高得嚇人。

第2點「壩體其實非常脆弱」：台灣的堰塞湖，大多是地震或颱風後，由鬆散的土石和碎岩臨時堆起來的，結構非常不穩定。只要稍微動它一下，很可能讓整個壩體瞬間崩塌，反而立刻引發更恐怖的大洪水。

最後則是無法承擔「賭一把」的失敗風險，任何大型工程都需要投入巨大的時間和金錢，而且還不保證百分之百成功。政府單位必須評估，萬一工程失敗，引發了更嚴重的災害怎麼辦？盲目「賭一把」的後果，任何人都承擔不起。

「世界特種部隊與軍武資料庫」認為，有時候「暫時不做任何工程介入」，全力做好24小時的監控，並制定好完善的疏散計畫，反而是權衡所有風險之後，最負責任、也是最無奈的決定。

