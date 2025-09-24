台南近千銀髮族齊聚 秀學習成果展活力

台南近千名銀髮長輩齊聚走馬瀨，展現學習成果。（記者劉婉君攝）

2025/09/24 15:38

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣邁入超高齡社會，台南市65歲以上人口已占全市人口的20.12%。「台南重陽萬歲節銀寶派對」今（24）日在走馬瀨農場舉行，近千名銀髮族呈現行動學苑的學習成果，也展現不輸年輕人的活力。

台南重陽萬歲節銀寶派對由社會局與台南市南瀛公教退休人員協會合辦，新營區台南市銀髮創齡服務中心9類13個行動學苑班級，在現場展現成果，有靜態的書法、創意作品等，也有動態的太鼓、舞蹈等表演，現場還設有茶席，由茶道班學員擔任司茶人，活動多元，相當熱鬧。

社會局長郭乃文表示，銀髮創齡服務中心自去年9月啟用之後，以行動學苑方式，將課程打包宅配到鄰近各行政區，深入偏鄉授課，包括3C數位創意學習、太鼓打擊樂、體感知能、中式麵食製作、茶道等，迄今已舉辦233場次。此次是首度結合重陽節，舉辦大規模的成果展及健走活動。

74歲的翁新賀從公務人員退休已10年，平時打羽毛球，4個月前得知行動學苑的課程後，加入太鼓打擊樂班，他說，每週練習3次，並參與各種活動，讓他的頭腦更靈活，人也很有活動。

65歲的許秀滿加入茶道班已半年，她說，以前就常會泡茶，但對茶葉不是很熟悉，加入茶道班後，學會分辨茶葉及如何泡茶，生活更優雅，也認識了許多好朋友。今天她則擔任司茶人，泡茶供其他學員及參與者品茗。

茶道班學員許淑滿擔任司茶人，分享品茗的優雅與慢活心得。（記者劉婉君攝）

銀髮行動學苑學員展示學習成果。（記者劉婉君攝）

