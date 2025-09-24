為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    堰塞湖原壩高200公尺已下切80公尺 蓄水量剩2300萬噸

    堰塞湖原壩高200公尺已下切80公尺，蓄水量剩4分之一約2300萬噸。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/24 15:15

    蓄水量從9100萬噸下降至2300萬噸 仍是紅色警戒

    〔記者陸運鋒／新北報導〕受樺加沙颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨（23日）下午發生溢流，今傳出會再有溢流消息，中央災害應變中心下午召開記者會說明，農業部水保署組長劉宗憲表示，原本堰塞湖壩高有200公尺，今早上已經下切了80公尺，蓄水量從9100萬噸下降至2300萬噸，但仍然是紅色警戒，因上游仍在下雨會沿著河道往下游輸出，但水量越來越少，可以從下游的河道安全通過。

    堰塞湖壩高有200公尺 已經下切80公尺

    劉宗憲指出，原本堰塞湖壩高有200公尺，在壩頂溢流的時候，會造成壩體堆積比較鬆散的土體下切下來，今早上已經下切了80公尺，壩高剩下120公尺，而原先滿水位的時候蓄水量是9100萬噸，目前下降至2300萬噸，只剩下四分之一的蓄水量。

    劉宗憲指出，因上游仍在下雨會進入到集水區，雨水還是會流到湖區，留到湖區之後，會沿著河道往下游輸出，所以在從昨天最大的洪峰過去之後，民眾有感受好像還有一波又一波的水流下來，事實上就是在溢流過程中，水會還是移動到下游，但水量越來越少，每一波水量是可以從下游的河道安全通過。

    經濟部水利署組長李榮富表示，事前已經有佈置一些的鼎塊及防洪的沙包，把整個開口堤的斷面封堵起來，不過這次洪峰的這個量值實在太大了，而且除了水位高漲以外，但這個水是奔騰的、力量是非常大，所以這些措施有時候遇到這麼大的洪峰抵擋不住的。

    李榮富指出，所以造成這次比較大面積範圍的淹水災情，後續現在已經開始調查整個淹水的範圍，以及要加強的部分，會再盡速的來進行復健的工作。

    中央災害應變中心下午召開記者會說明，由農業部、經濟部說明。（記者陸運鋒翻攝）

