    生活

    新北市工安獎頒獎 促進改善勞工安全

    新北市副市長朱惕之（右2）與「淡江大橋新建工程」工信工程團隊合影。（記者黃政嘉攝）

    新北市副市長朱惕之（右2）與「淡江大橋新建工程」工信工程團隊合影。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/24 15:20

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市政府勞工局今於土城區「頂福安居」社宅工地舉辦「第14屆新北市工安獎頒獎暨工地觀摩活動」，今年共39間事業單位及13位人員獲獎，包含「淡江大橋新建工程」工信工程、建國工程及亞東醫院等各類行業，展現新北市工安文化持續深化、茁壯的成果。

    副市長朱惕之主持頒獎表示，工安獎頒獎結合工地觀摩是近年首次務實地嘗試，相關工作人員唯一期待快樂上工，平安回家，這要各個方方面面都做到非常細膩才有辦法，恭喜所有獲獎單位，新北市府在勞工安全的推動上，會以3方向為目標，包括改善勞工作業環境，導入科技應用，科技管理智慧化；讓安全觀念成為作業習慣，精進企業工地文化；公私協力讓勞工朋友安心上工，快樂回家。

    現場另邀請廠商擺攤進行觀摩活動，展示日本進口風扇衣、鋁模板、感測監測系統及墜落防護裝置等示範展示，勞工局長陳瑞嘉現場試穿風扇衣，對於風扇運轉降溫明顯有感。

    朱惕之說，勞工局今年度率全國之先，推動風扇衣的補助計畫，雖然對於公司來說還須付出一筆經費，希望藉拋磚引玉，一起讓勞工藉風扇安全衣降低體溫，避免中暑危害，歡迎民間機構向新北市勞動檢查處提出相關申請。

    新北市勞工局長陳瑞嘉試穿風扇衣，對於風扇運轉降溫明顯有感。（記者黃政嘉攝）

    新北市勞工局長陳瑞嘉試穿風扇衣，對於風扇運轉降溫明顯有感。（記者黃政嘉攝）

