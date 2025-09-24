前進花蓮光復重災區 屏東救難人員：好像回到莫拉克

馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成花蓮光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

2025/09/24 16:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「都是泥巴！只要腳下去就被黏住」，屏縣消防救難人員赴花蓮縣光復鄉重災區救援，昨（23）日深夜抵達後立即投入救災，至今（24）日都沒有停歇，現場救難人員說疲憊不是最大問題，而是現場環境目前都是泥巴，每走一步就深陷泥沼，光是前進100公尺就要掙扎20、30分鐘，「好像回到16年前莫拉克颱風後屏東沿海重災區的慘況」。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流，一波波洪水淹入光復鄉，災情嚴重，屏東縣政府消防局傍晚立刻緊急調派特搜大隊及第一大隊人車裝備共8車7船艇23人，由大隊長陳世鴻帶隊直奔花蓮，深夜11點抵達後立即接受任務分配，前往光復鄉市區佛祖街、光復、敦厚路一帶災情最嚴重地區搜尋。

請繼續往下閱讀...

「弟弟不要怕，馬上就帶你出去！」屏東縣救援團隊兵分三路，分別徒步涉水執行重點區域搜索任務，在佛祖街救出年約2、3歲的小弟弟，他和阿公阿嬤躲在住家二樓閣樓，還穿著尿布、咬著奶嘴，沒有哭，但似乎驚嚇過度，救難人員立刻將他抱起摟在懷中安撫，接著扶阿公阿嬤走下樓，一家3口平安搭上救生艇。

順利救出祖孫3人後，救難人員看到遠方有手電筒閃光，馬上踩著泥巴趕去，找到2名成人，也趕快把他們安頓上救生艇，「回程是逆流，差點被沖遠！」在同條街上，救難人員也發現一名生還男子，母親已無生命跡象，男子表示姊姊在隔壁，救難人員趕快推開大門，發現男子的姊姊就在門後、已無氣息，後來先將男子和母親的遺體送出來。

在洪水漸退後，光復鄉市區佈滿泥巴，2009年也參加過莫拉克風災屏東沿海重災區救援的現場救難人員表示，當年在林邊一帶沿海地區也是如此，搜救行動舉步維艱，但無論如何，能把人救出最重要。

截至中午，屏縣消防人員在花蓮災區共協助28處所、救出55人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法