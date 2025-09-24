新北敬老愛心卡福利提升 市議會民進黨團：持續爭取提高至1500點

市議會民進黨團呼籲市府確實編列敬老卡預算，並盼進一步將適用範圍納入藥局、農會等。（記者黃子暘攝）

2025/09/24 16:01

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜宣布，新北市敬老愛心卡自明年起敬老愛心卡升級加碼，原本480點（元）提高為600點（元），並擴大使用範圍至搭乘國道客運、國民運動中心及市立聯合醫院與29區衛生所掛號費。市議會民進黨團表示，黨團長期爭取相關福利，呼籲市府確實編列敬老卡預算，並盼進一步將適用範圍納入藥局、農會等，且桃園每年800點、台中1000點，相較之下，新北加碼至600點仍嫌不足，黨團會持續爭取提高至1500點。

黨團總召集人廖宜琨、副召蘇錦雄說，市府應確實編列預算，今年敬老卡僅編列13億元，但依實際長者人口數計算，理應編列約30億元，市府既已開出支票，就應覈實編列預算；政策雖然加碼，但不能忽略偏區與弱勢長輩，山區、海線長者可能因交通不便無法使用，行動不便或需長期就醫的長者也常因為點數不足而必須自掏腰包，市府應配合接駁車、醫療交通補助，以及跨局處合作，避免資源集中在市區。

黨團幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈表示，這次敬老愛心卡擴大使用範圍，有助減輕長輩生活負擔，黨團將持續要求市府隨著物價波動、需求變動持續調高補助；新北雖有提升福利，但不能自滿，桃園長者每年800點、台中有1000點，新北作為全國最大直轄市，仍有進步空間。

民進黨團指出，長輩在城市發展上付出一生，應在晚年獲得更多照顧，這次敬老愛心卡升級只是第一步，黨團將持續推動「健康、活躍、共融」的高齡政策建議，迎接超高齡社會挑戰。

國民黨籍市議員周勝考說，新北市老年人口比例即將突破20％，希望敬老卡點數可更靈活使用，肯定市府回應民意。

