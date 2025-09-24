空拍》堰塞湖潰流沖毀馬太鞍溪橋 本報攝影挺進光復災區

花蓮縣馬太鞍堰塞湖23日下午溢流，強勁水流如猛獸，沖毀馬太鞍溪橋。（記者羅沛德攝）

2025/09/24 15:20

〔記者羅沛德、劉信德／花蓮報導〕強颱樺加沙外圍環流帶來豪雨，花蓮縣馬太鞍堰塞湖23日下午潰流，強勁水流如猛獸，將馬太鞍溪橋沖毀，大量水土沖進光復鄉，已知造成14人死亡、124人失聯。本報攝影組挺進花蓮，空拍馬太鞍溪橋斷橋，原本全長452公尺、寬13公尺的馬太鞍溪橋，橋體斷成數截，只剩下橋墩孤立在黑色洪流中。

馬太鞍溪橋昨天被洪水沖斷，今（24）日上午不少民眾前往關心斷橋情形，並拍照紀錄。近中午傳出馬鞍溪上游再次溢流，警方緊急封閉箭瑛大橋。

位於花蓮台9線鳳林鎮與光復鄉交界的馬太鞍溪橋，全長452公尺，2019年才完成新建工程，未料慘遭洪水沖毀，只剩幾座橋墩遺留在溪床，部分橋墩被沖垮傾斜。

花蓮縣馬太鞍堰塞湖23日下午溢流，馬太鞍溪橋被沖毀。（記者羅沛德攝）

馬太鞍溪橋被溢流沖毀，剩橋墩。（記者劉信德攝）

民眾前往關心斷橋。（記者劉信德攝）

花蓮光復地區近中午傳出馬鞍溪上游再次溢流，警方緊急封閉箭瑛大橋。（記者劉信德攝）

花蓮縣馬太鞍堰塞湖23日下午溢流，馬太鞍溪橋被沖毀。（記者羅沛德攝）

馬太鞍溪橋被溢流沖毀，剩橋墩孤立在黑色洪流中。（記者羅沛德攝）

馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

