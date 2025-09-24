為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    印尼蝦標台灣蝦、逾期豬大骨 大潤發挨罰10萬元

    大潤發嘉義分公司販售的「野生沙蝦仁」外包裝標示產地為台灣，實際卻來自印尼。（圖由食藥署提供）

    2025/09/24 15:23

    〔記者邱芷柔／台北報導〕食藥署今（24日）公布最新稽查結果，連鎖量販店大潤發（已於8月1日更名為「大全聯」）爆出食安違規。稽查發生在更名前，大潤發嘉義分公司販售的「野生沙蝦仁」外包裝標示產地為台灣，實際卻來自印尼，台南佳里店則被發現逾期豬大骨與新鮮肉品混放，兩案分別遭罰4萬與6萬元，共計10萬元。

    食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，蝦類產品是國人常用食材，因此聯合地方衛生局執行啟動「114年冷凍冷藏蝦類產品製造業稽查專案」。本次共查核64家水產加工食品業者，抽查140件產品標示、137件產品或原料，結果發現1家業者GHP不合格、1家貯存逾期食品、3家未設置核備衛生管理人員，另有6件產品標示不合格，相關案件已由地方衛生局依法裁處，合計裁罰39萬元，其餘業者則符合規定。

    針對大潤發的違規案例，劉芳銘說，大潤發嘉義分公司雖辯稱標示錯誤，但仍屬違反「食安法」，依法裁罰4萬元；而佳里店貯存逾期豬大骨，違反「食安法」第15條規定，裁罰6萬元。

    他強調，食品業者必須確保產品符合法規，否則將依「食安法」相關條款開罰，如GHP不合格可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；未設置衛管人員，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；貯存逾期食品，則可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若包裝食品標示不實，則可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

    此外，食藥署今天也公布輕食料理專案稽查結果，今年6至7月間共查核137家餐飲業及45家販售業，共抽驗342件產品。結果發現1家技術證照比例不足、2家標示不符規定、3件產品不符衛生標準，另有原料供應商3項標示違規，累計裁罰32萬元，其餘皆符合規定。

    輕食料理餐飲業及販售業稽查專案違規業者。（圖由食藥署提供）

