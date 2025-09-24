教師節連假來了！彰化縣垃圾清運表出爐 「這3地」超幸福

彰化縣環保局表示，請民眾配合教師節連假的垃圾清運。（彰化縣環保局提供）

2025/09/24 15:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕教師節連假即將到來，彰化縣環保局今天（24日）公布教師節連假垃圾清運表，因為教師節剛好是星期日，全縣26鄉鎮市的沿路收運垃圾全面暫停，但彰化市5處晨間定點收運照常提供服務，彰化市、員林市與伸港鄉清潔隊的隊部，則是全年無休讓民眾倒垃圾。

彰化縣環保局表示，今年的教師節連假為9月27日、9月28日、9月29日，原則上，9月27日是星期六，各鄉鎮市都有收運，9月28日只有彰化市晨間定點收運照常服務，而福興鄉、竹塘鄉與二水鄉等3鄉的垃圾清運則是連休9月28日、9月29日兩天。

彰化市清潔隊晨間定點清運為全年無休，時間為每天早上6點半到8點半，地點為三民路兒童公園、彰安國中前、仁愛東街的清潔隊部樹下、中興路南郭國小對面，以及一德南路台鳳社區入口。

另外，全縣也有3處清潔隊的隊部，全年無休提供民眾倒垃圾服務，分別為彰化市、員林市與伸港鄉，彰化市仁愛東街清潔隊部，平日開放時間為上午8點到下午7點，星期日與國定假日為上午8點到下午4點；員林市為上午6點到晚上10點。這3地清潔隊都強調，現場有裝監視器，民眾倒垃圾請做好垃圾分類，一旦查獲不分類就亂丟，將會開單告罰。

