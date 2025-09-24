為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教師節連假來了！彰化縣垃圾清運表出爐 「這3地」超幸福

    彰化縣環保局表示，請民眾配合教師節連假的垃圾清運。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局表示，請民眾配合教師節連假的垃圾清運。（彰化縣環保局提供）

    2025/09/24 15:39

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕教師節連假即將到來，彰化縣環保局今天（24日）公布教師節連假垃圾清運表，因為教師節剛好是星期日，全縣26鄉鎮市的沿路收運垃圾全面暫停，但彰化市5處晨間定點收運照常提供服務，彰化市、員林市與伸港鄉清潔隊的隊部，則是全年無休讓民眾倒垃圾。

    彰化縣環保局表示，今年的教師節連假為9月27日、9月28日、9月29日，原則上，9月27日是星期六，各鄉鎮市都有收運，9月28日只有彰化市晨間定點收運照常服務，而福興鄉、竹塘鄉與二水鄉等3鄉的垃圾清運則是連休9月28日、9月29日兩天。

    彰化市清潔隊晨間定點清運為全年無休，時間為每天早上6點半到8點半，地點為三民路兒童公園、彰安國中前、仁愛東街的清潔隊部樹下、中興路南郭國小對面，以及一德南路台鳳社區入口。

    另外，全縣也有3處清潔隊的隊部，全年無休提供民眾倒垃圾服務，分別為彰化市、員林市與伸港鄉，彰化市仁愛東街清潔隊部，平日開放時間為上午8點到下午7點，星期日與國定假日為上午8點到下午4點；員林市為上午6點到晚上10點。這3地清潔隊都強調，現場有裝監視器，民眾倒垃圾請做好垃圾分類，一旦查獲不分類就亂丟，將會開單告罰。

    彰化縣教師節連假的垃圾清運表出爐了。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣教師節連假的垃圾清運表出爐了。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局表示，請民眾配合教師節連假的垃圾清運。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局表示，請民眾配合教師節連假的垃圾清運。（彰化縣環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播