    首頁　>　生活

    樺加沙肆虐花蓮 桃園首批救災人員攜機具馳援災區

    桃園市政府救災隊伍出發前往花蓮，第一批救災共計出動15輛卡（貨）車、2輛吊車、7輛挖土機及7輛鏟裝機（含山貓）、7部3吋抽水機、6部鏈鋸、發電機，連同廠商技術人員共36人前往災區救災。（市府提供）

    桃園市政府救災隊伍出發前往花蓮，第一批救災共計出動15輛卡（貨）車、2輛吊車、7輛挖土機及7輛鏟裝機（含山貓）、7部3吋抽水機、6部鏈鋸、發電機，連同廠商技術人員共36人前往災區救災。（市府提供）

    2025/09/24 15:27

    〔記者謝武雄／桃園報導〕樺加沙颱風造成花蓮縣光復鄉災情嚴重，引起各方震驚，桃園市長張善政獲悉後，除表達關切、也指示市府團隊立即啟動救災整備機制，今上午10點30分，第一批人員由市府養工處副總工程司邱建豪率隊趕赴現場，並攜帶大批機具、發電機及抽水機，協助救災工作。

    市府統計，第一批救災共計出動15輛卡（貨）車、2輛吊車、7輛挖土機及7輛鏟裝機（含山貓）、7部3吋抽水機、6部鏈鋸、發電機，連同廠商技術人員共36人前往災區救災。

    另張善政也責成原住民族行政局（以下簡稱原民局）建立「對接窗口」全力協助救災；原民局長Panay Mulu說明，已陸續接到許多熱心市民與企業來電表達捐款意願，市府正研議啟動救災募款機制，將盡速公布官方捐款專戶資訊，以便將各界善款統籌運用，直接送達災區，協助災民重建家園。

    另原民局責成派駐各區的「原住民服務員」擴大服務面向，主動聯繫各轄區內「原住民族事務幹部」、「組織領袖」，收集並彙整花蓮受災親人的協尋、緊急救護或物資等，務必第一時間滿足其需求。

    樺加沙颱風造成花蓮縣光復鄉災情嚴重，桃園市政府救災隊伍出發前往。（市府提供）

    樺加沙颱風造成花蓮縣光復鄉災情嚴重，桃園市政府救災隊伍出發前往。（市府提供）

    圖 圖
    圖 圖
