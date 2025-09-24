為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台北生技獎頒獎 評審總召喊話：生技領頭羊帶隊打國際市場

    台北生技獎審查總召集人、中研院博士吳金洌（右）及台灣生物產業發展協會理事長劉理成（左）認為，生技產業要發展出領頭羊帶領中小企業打國際市場。（記者何玉華攝）

    台北生技獎審查總召集人、中研院博士吳金洌（右）及台灣生物產業發展協會理事長劉理成（左）認為，生技產業要發展出領頭羊帶領中小企業打國際市場。（記者何玉華攝）

    2025/09/24 15:42

    〔記者何玉華／台北報導〕「台北生技獎」今（24）天在南港舉辦並頒發獎金，今年將創新技術組從兩個獎項變成三個獎項，強調研發創新技術之外，更要應用；評審總召集人、中陽研究院博士吳金洌認為，台灣生技產業最好要發展出大公司當領頭羊，結盟形成產業鏈，帶領中小型企業到國際市場談判，才能打開國際市場，就像瑞士，國家雖小，卻在世界10大藥廠中佔了2個一般。

    台北生技獎今年創新技術獎分為醫療器材組、製藥組及應用生技組，加上跨域卓越獎、國際躍進獎共五個項目，今天當場揭曉金、銀、銅獎，金獎獎金80萬元、銀獎30萬元、銅獎10萬元；其中，「國際躍進獎」金獎從缺。

    產業發展局表示，獲獎的業者都相當出色，近幾年配合產業的發展，獎項除了創新、跨域，也重視廠商營運、拓展面向的資源。台康生技創辦人、現任台灣生物產業發展協會理事長劉理成說，要打開國際市場很不容易，但台灣市場小，企業一定要走出去；就像瑞士雖小，生產的藥品在全球新創的藥品中佔了20%，因為他的定位很清楚就是全球市場。

    吳金洌受訪表示，國內生技產業有2000多家，營業額百億以上的只有5家，規模大得比較有能力結盟形成產業鏈，就像領頭羊一樣，帶領中小型公司到國際市場去談判、推銷，否則業者單打獨鬥很困難。如同台積電一般，背後代表了台灣1、2000家產業。並以世界10大藥廠中，瑞士佔了2個，代表國家小，並非就不能打開國際市場。

