竹北星際系列場地再添一座 西區荒地蛻變「星空籃球場」

新竹縣落腳於竹北市西區尚義里「星空籃球場」，今天開放使用。（記者廖雪茹攝）

2025/09/24 15:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣落腳於竹北市西區尚義里「星空籃球場」，今天開放使用；有別於大樓林立的都會，這座球場被農地包圍，周邊綠意盎然，讓球友可享受在群星相伴下揮灑汗水、暢快恣意。

竹北市長鄭朝方表示，尚義里人口僅約1905人，但推廣全民運動不設限，市公所仍將總工程經費從558萬元追加到767萬元，歷經7個月整建，將荒地蛻變為朝氣蓬勃的運動場域，打造了這座佔地逾1600平方米的「星空籃球場」。

星空籃球場是繼星際風雨球場之後，西區第一個開放的星際系列場地，設計概念是以藍灰色地坪結合「ZHUBEI」LOGO，打造竹北市的籃球場風格；地坪上繪有象徵慧星的線條，呼應「星空」主題。球場周邊綠意盎然，並以輕碎石規劃10格停車位，長輩也可利用體健設施舒展暖身。目前夜間照明已完成設置，後續待台電申請通過，市民們就能在夜晚以球會友。

鄭朝方說，星空籃球場的啟用，可望讓西區多一份活力與凝聚力的可能。未來，縣政六路上的十字星籃球場、自強一路的星際網球場暨兩座匹克球場陸續落成後，將逐步勾勒出竹北市星際系列運動場域地圖。喜愛籃球的大小朋友們，別錯過本週六、日將在博愛南路的星際風雨球場開打的市長盃3x3兒童推廣賽，同步還有A3聯盟賽。

有別於大樓林立的都會，星空籃球場被農地包圍，周邊綠意盎然，可讓球友享受在群星相伴下揮灑汗水、暢快恣意。（記者廖雪茹攝）

星空籃球場停車空間的柵欄，特別設計活動門可開啟，方便大小朋友進入農地遊戲、觀察。（記者廖雪茹攝）

