    首頁　>　生活

    謠言稱汞米繳公糧恐流入營養午餐 農糧署：絕不可能

    新竹市汞超標的稻田上的稻作都已經全數剷除銷毀。（資料照）

    新竹市汞超標的稻田上的稻作都已經全數剷除銷毀。（資料照）

    2025/09/24 14:56

    〔記者楊媛婷／台北報導〕有媒體指稱新竹某農地土壤含汞量超標，其中生產的水稻卻繳公糧並可能會流入營養午餐，農糧署今（24日）表示，該區超標的農地的水稻都已經全數剷除銷毀，絕未流入市面，另全國營養午餐使用的稻米從今年起都是全面供應集團產區的產銷履歷米，都經農藥殘留與重金屬檢驗合格。

    農糧署表示，新竹市東區千甲九甲埔幹線10支線灌溉農田土壤汞濃度經環境部監控檢測超標後，相關農地上的作物包含水稻等，均已全數剷除銷毀並未流入市面。

    農糧署副署長黃昭興進一步指出，該署每年都依照「農作物重金屬等污染管制作業程序（SOP）」成立專案計畫，輔導地方政府針對受污染農地鄰近田區、民眾檢舉疑似污染，以及雖未超過土壤污染管制標準但仍產出重金屬含量超過食安法限量標準的農地，進行重點監測，若農地土壤重金屬含量接近或超過管制標準時，立即啟動農作物污染監測，並輔導地方政府啟動剷除銷毀，防止流入市場。

    黃昭興進一步指出，新竹相關農地上的作物都已經剷除銷毀，也強調即使是繳交公糧的米糧，在稻穀加工出貨前都會抽測重金屬含量確保符合規定，以維護公糧衛生安全，也指出，現行營養午餐用米都採用產銷履歷契作的集團產區稻米，並且都要接受農藥殘留跟重金屬檢驗，受污染管制稻穀絕不會流入校園午餐供應鏈。

    黃昭興進一步指出，土壤重金屬檢測濃度與作物檢測含量為不同概念，污染源可能造成農地土壤不同程度污染，且土壤酸鹼度、作物品種、水份管理等要件，亦影響農作物吸收重金屬後之檢測結果。

    圖 圖
    圖 圖
