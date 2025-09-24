期待已久！虎尾「芒果大道」通車 部分路段限15噸以下車輛通行

縣府投入4.3億元進行「雲92之1線（芒果大道）拓寬工程，24日開放通車。（記者李文德攝）

2025/09/24 15:16

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府投入約4.3億元啟動「雲92之1線（芒果大道）拓寬工程」，花費近3年時間，今（24）日第一階段通車。交通工務局長汪令堯指出，尚有近400公尺因土地徵收未完工，僅開放15噸以下車輛通行，將持續與中央提報徵收計畫，讓最後一哩路達成。

虎尾鎮因發展快速，加上高鐵特定區開發，已形成雙都心，為聯結交通路網，縣府規劃雲92-1線「芒果大道」，從建成路一路穿越文科路、光復路，總長近1.6公里，由中央補助3.52億，地方自籌0.8億元經費興建。

請繼續往下閱讀...

汪令堯表示，芒果大道工程將既有道路拓寬至30公尺，中間規劃約12公尺人行與自行車道，兩旁道路皆有1快車1慢車道，可省去民眾從市區前往高鐵約10分鐘車程，預估也可紓解近4成車流。

汪令堯指出，第一階段通車開放1.2公里4車道通車，尚有環機場排水路段至文科路約400公尺，因礙於土地徵收問題，縮短至雙向2車道通行，且速限30公里，僅開放15公噸以下車輛通行，將持續向內政部徵收小組委員會提報徵收計畫，力拚明年可施作拓寬工程，達成最後一哩路。

今通車典禮，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、雲林縣議會議長黃凱、虎尾鎮長林嘉弘等人一同打開護欄，迎接車輛駛入芒果大道。

民眾表示，原從虎尾市區到高鐵站，需從興中、廉使里繞行，道路如「Z字型」般行駛不便，芒果大道打通後，將節省不少時間。

張麗善表示，近年高鐵特定區發展快速，明年更有陸軍營區大約千餘人將進入，屆時可提供更多用路人便捷道路，另配合當地蓬勃發展，目前正規劃在建成路及芒果大道交叉路口興建轉運站，滿足更多遊客交通需求。

目前尚有環機場排水路段至文科路約400公尺，礙於土地徵收問題，縮短至2車道，僅開放15公噸以下車輛通行。（記者李文德攝）

目前尚有環機場排水路段至文科路約400公尺，礙於土地徵收問題，縮短至2車道，僅開放15公噸以下車輛通行。（記者李文德攝）

虎尾芒果大道今開放通車。（記者李文德攝）

虎尾芒果大道今開放通車。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法