馬太鞍溪堰塞湖泥流重創花蓮光復 社福啟動馳援物資

芥菜種會生活物資供應中心台南倉調度物資，進入花蓮災區。（基督教芥菜種會提供）

2025/09/24 15:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨（23日）因風災導致溢流，幾千萬噸泥水沖刷至下游光復鄉，重創當地、導致傷亡，有部分長者住一樓來不及逃生；社福團體今展開馳援，包含基督教芥菜種會、安得烈慈善協會等，紛紛準備將物資搶運進災區，也發動助人網關懷災民。

芥菜種會表示，事發時大量泥流沖進花蓮光復鄉部落，屋頂被掀、道路河流，無數家庭瞬間破碎，第一時間啟動「三福助人網」提供關懷支持，當日緊急調度全台生活物資供應中心，包括卡式爐、礦泉水、棉被等生活必需品，以及冷凍熱食調理包與麵包等，今一早出發前往大進國小收容所及太巴塱教會等地，進行關懷訪視和發放物資，並在太巴塱教會成立熱食供應站，守護災民基本生活，陪伴渡過難關。

請繼續往下閱讀...

芥菜種會社工持續探訪災民，協調各地合作教會如馬太鞍、加里洞、鳳林協同會等設置服務站，就近提供物資與災後清理，第一批物資已於昨日送抵光復鄉安置所。另提醒，天災帶來大量泥流，若未及時清理，在烈日曝曬下將凝固成泥塊，使重建難度大幅提高，因此更需要社會力量與志工立即投入，避免災情擴大。

安得烈慈善協會也表示，災害後第一時間啟動「災害援助計畫」，立即蒐整在地需求並調度物資，馬上安排300箱「安心食物箱」送往馬太鞍及太巴塱部落，內容包含沖泡燕麥片、調理包、肉類罐頭及餅乾等乾糧，確保災民在資源有限的情況下仍能獲得基本營養與能量，同時準備尿布、奶粉、濕紙巾及衛生紙等日常用品，照顧嬰幼兒與長輩需求。

安得烈執行長羅紹和說：「面對極端氣候帶來的天災意外，我們只能不斷做好各樣準備、及時因應。安得烈將持續關注災區情況，並積極整備第二波馳援物資，陪伴受災居民度過最艱困的時刻。」

花蓮堰塞湖溢流，大量泥水重創光復鄉，芥菜種會於23日晚間漏夜將物資送往光復糖廠的前進指揮所。（基督教芥菜種會提供）

花蓮堰塞湖溢流致災，安得烈慈善協會第一時間啟動「災害援助計畫」，立即蒐整在地需求並調度物資，要把緊急食物箱送到災民手中。 （安得烈慈善協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法