    首頁　>　生活

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災 衛福部啟動8大應變措施

    樺加沙颱風過境，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日發生潰流，造成至少14人死亡、34人受傷、逾百人失聯，災情慘重。（記者羅沛德攝）

    樺加沙颱風過境，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日發生潰流，造成至少14人死亡、34人受傷、逾百人失聯，災情慘重。（記者羅沛德攝）

    2025/09/24 14:50

    〔記者邱芷柔／台北報導〕樺加沙颱風過境，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日發生潰流，造成至少14人死亡、34人受傷、逾百人失聯，災情慘重。行政院長卓榮泰與衛福部長石崇良今親赴花蓮光復鄉勘災，並在當地成立前進協調所，衛福部也啟動8大應變措施，協助救災。

    衛福部醫事司司長劉越萍表示，目前花蓮縣的急救責任醫院都已全面動員，包括市區至少4家醫院及部立玉里醫院，醫療量能足夠，暫時無需調度外縣市人力。現階段光復鄉已設立臨時醫療救護站，由各醫院採輪班方式支援；至於慢性病患的照護，則需視當地衛生所能否正常運作，相關評估正進行中。

    衛福部啟動的8大應變措施包括「撤離孤島地區的洗腎患者或孕產婦、掌握緊急醫療網絡運作、調度災難醫療隊、災區看診開藥及無人機送藥團隊評估支援、災民收容安置與心理照護、協調啟動社工關懷、指派具救災及重建經驗專人進駐花蓮前進協調所、強化災後防疫」。

    截至今天上午7點，急救責任醫院已收治49名傷病患，其中33人已出院。在前線醫療部分，光復臨時醫療救護站已有花蓮醫院團隊進駐，院長林彥雄率領9人醫護組到場支援；玉里醫院院長簡以嘉則帶領3人心理健康小組提供心理支持。

    目前共有508名災民安置於4處收容點，包括光復高職體育館169人、大進國小306人、萬榮國小4人、鳳林樂活會館29人。衛福部也動員花蓮家扶中心等社福團體進駐，協助物資盤點、急難救助與家庭受災評估。

    針對用藥需求，衛福部提醒，若健保卡遺失可「例外就醫」；藥物毀損或處方遺失，花蓮醫院、慈濟醫院、門諾醫院均已派員支援，並設立單一窗口電話（03）822-4750，由支援衛生所協助開方與領藥。若有困難，藥師公會可提供調劑送藥，無人機送藥團隊也已趕赴花蓮評估。

    此外，衛福部協調花蓮縣政府啟動「一戶一社工」機制，針對死亡家屬與傷者提供關懷服務，並串聯慈濟、家扶、世界展望會等團體投入協助。疾管署也派資深防疫人員駐點，並與花蓮縣衛生局合作，加強社區與收容所疫情監測，截至目前尚未出現特殊疫情或群聚事件。

