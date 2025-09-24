為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹市汞稻作延燒2個月未領到補償金 農友跳腳轟市府推拖拉

    新竹市汞稻作延燒2個月，但受害的農友至今還未領到補償金，農友跳腳轟市府推拖拉。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市汞稻作延燒2個月，但受害的農友至今還未領到補償金，農友跳腳轟市府推拖拉。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/09/24 14:46

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市隆恩段917、914及913地號農地7月初即傳出汞稻作污染事件，事件延燒近2個月，包括汞稻作及葡萄和香蕉園等雜糧農地約2000坪，預估有8000公斤稻作被剷除，但農地遭污染的農友至今未領到補償金，更不清楚市府的停耕補償如何查估，質疑市府推拖拉，如今還傳出被剷除的汞米疑流入公糧。對此，市府澄清所有汞稻作都已進焚化場焚毀，未流入市面與公糧，更不會流入學校營養午餐。

    市議員曾資程說，7月初就接獲農友陳情並揭露汞稻作污染情形，雖然公家補償金發放需要時間，但污染事件已延燒2個月，受害農民還未領到補償金很不應該，市府應具體說明何時會發放補償金及補償金額是多少，後續的停耕補償該如何申請，都應主動協助，而不是讓農民辛苦耕作的稻作被剷除後，連基本的維生條件都被忽視。至於後續桃竹苗大矽谷計畫的推動，中央與地方政府都應跟市民說明，並堅守公開透明原則。

    市府指出，有媒體報導「取得汞米田鄰戶土壤送驗，稱汞濃度超過每公斤9.41毫克，稻作已收割繳公糧」一事，強調九甲埔圳10支線引灌範圍內的稻作，都已依法剷除銷毀，並無流入市面風險。除受污染的汞稻作已剷除送焚化場焚燒銷毀，也完成灌溉渠及周邊稻田的土壤與水質檢測，確定污染無擴大情勢。

    有關汞稻作的補償作業，目前已完成查估，補償金額正依行政程序移交環保局辦理核發。至於「停耕補償」，會依《農地土壤污染控制場址停耕補償補助原則》告知農友申請流程，強調該批稻穀並未進入公糧收購體系，也未供應校園營養午餐。

