花蓮災民南撤瑞穗如逃難 光復糖廠進駐醫護長期抗戰

花蓮縣衛生局長朱家祥與醫護人員視察光復糖廠餐廳，將進駐醫護長期抗戰。（記者王峻祺攝）

2025/09/24 14:33

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉成為重災區，目前仍有118人失聯，776人無家可歸收容中，花蓮縣政府今天午後將主要收容在糖廠的上百人陸續南撤至瑞穗的飯店及民宿，糖廠餐廳則將進駐醫護人員進行長期抗戰，預防傳染定，和家人撤離的劉姓婦人形容「遷移過程如逃難！」深怕重建之路漫長。

花蓮縣府透露，光復因受重創，復原之路不容易，恐需長達一段時間，加上路斷橋塌，市區也斷水、斷電，水患後滿地泥濘，憂心後續會有水媒傳染病，因此將收容百人的糖廠餐廳撤離，改進駐醫護輪班因應，預計要長期抗戰，醫療會擺在前端有檢傷及看診機制，慈善救助部分則會安排在後端。

花蓮縣災害應變中心截至今天中午統計，死亡14人、18人傷，另有118人失聯，收容人數多達776人，其中600多人主要集中於光復高職及大進國小，經縣府評估，災區斷水斷電，為了全面救災及投入復原工作，將收容災民轉移至瑞穗鄉，若飯店、民宿客滿，不排除往北收容至鳳林鎮旅宿。

住在最嚴重水患地區的劉姓婦人，第一時間和家人及鄰居撤離至高職內，所幸逃過一劫。她說，撤離過程如逃難，許多人都把家當帶出來，連電風扇也拿走，很多都是老弱婦孺需要攙扶，未料洪水來的湍急，自己住家一樓全毀都是淤泥，想到後續重建之路就怕，實在「有家歸不得！」

收容災民多半都是老弱婦孺，需要人員攙扶。（記者王峻祺攝）

收容災民再次遷移，將安置於瑞穗的旅宿。（記者王峻祺攝）

